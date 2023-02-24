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讓世界看到宜蘭茶！三星茶農獲食品界米其林水晶獎章

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
縣長林姿妙（左四）今天到宜紅茶苑恭賀，感謝黃子誠（左三）推廣茶文化，為宜蘭與國家爭光。記者陳敬丰／攝影
縣長林姿妙（左四）今天到宜紅茶苑恭賀，感謝黃子誠（左三）推廣茶文化，為宜蘭與國家爭光。記者陳敬丰／攝影

宜蘭三星鄉茶農黃子誠是返鄉青年，接手父親的製茶廠後創立宜紅茶苑品牌，110年開始，鳳梨香紅玉茶連續3年得到食品界米其林─比利時國際風味評鑑所iTQi風味絕佳獎章三星殊榮，晉升為榮譽水晶獎章，讓世界看見宜蘭的好茶。

黃子誠今年43歲，年輕時在工廠上班，自覺與志趣不合，98年返鄉繼承父親黃仁來的黃記製茶廠，為了與市場常見的烏龍茶做出區別，與前輩請益過程中，萌生了製作紅茶的想法，8年前開始試著栽培宜蘭較少見的紅玉品系。

黃子誠說，鳳梨香紅玉喝起來有淡淡的果香與花香，並非加入鳳梨，而是發酵過程中引出茶本身的花香；朋友嘗過後覺得風味特別，建議以此參加iTQi評鑑，他抱著不妨一試的想法報名，就獲得110年三星評鑑，之後2年精益求精，連3年三星，獲頒水晶獎章，讓世界看到宜蘭茶。

三星鄉過去曾以種茶聞名，隨著人口老化，茶產業逐漸萎縮。黃子誠感嘆，說到三星一般人都想到三星蔥，他走遍全台，與其他地區的茶農交流，希望認真把茶做好，讓更多人知道宜蘭茶；一路走來最感謝自己的爸爸，因為父親的支持與奠定基礎，他才有今天的成就。

黃子誠年輕時因工作受傷，右臂神經叢斷裂，且自幼罹癌，多年來都要定期做放射線治療；研製紅茶過程中，曾遭遇颱風，辛苦栽種的茶樹全被吹倒。黃子誠並未屈服於身體的不便與老天爺的考驗，他說只要把茶做好，再辛苦都值得，種茶既是工作也是興趣，「用工作培養興趣，用興趣推廣產業」。

縣長林姿妙今天到宜紅茶苑恭賀，表示製茶非常辛苦，感謝黃子誠推廣茶文化，為宜蘭與國家爭光，希望大家多家採購，支持國際級的宜蘭好茶。

「鳳梨香紅玉」紅茶，帶有淡淡的花香與果香，受到國際專家的肯定，連3年獲得iTQi評鑑三星。記者陳敬丰／攝影
「鳳梨香紅玉」紅茶，帶有淡淡的花香與果香，受到國際專家的肯定，連3年獲得iTQi評鑑三星。記者陳敬丰／攝影
黃子誠栽種「鳳梨香紅玉」紅茶，連續3年獲得iTQi評鑑三星，獲頒水晶獎章。記者陳敬丰／攝影
黃子誠栽種「鳳梨香紅玉」紅茶，連續3年獲得iTQi評鑑三星，獲頒水晶獎章。記者陳敬丰／攝影
黃子誠98年返鄉繼承父親的製茶廠，希望認真做好茶，讓世界看見宜蘭茶。記者陳敬丰／攝影
黃子誠98年返鄉繼承父親的製茶廠，希望認真做好茶，讓世界看見宜蘭茶。記者陳敬丰／攝影

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