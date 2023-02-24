台東成功分院牙科女醫報到 海岸恰恰恰劇情神展開
在北部執醫10多年的牙科女醫楊菁，為愛從北部到後山台東工作，真實上演浪漫韓劇「海岸村恰恰恰」戲碼，並於3月1日正式在衛福部台東成功分院看診，成為東海岸唯一的牙科醫師，也減少民眾就醫不便。
「同業、朋友知道我要來成功分院看診的時候，每個人都問我老公到底是不是金宣虎（劇中男主角）。」楊菁笑說，夫家在鎮上養蝦，先生孝順憨厚，但對她體貼，就這樣讓她甘心離開大都會，為愛到東部服務。
現年30多歲的楊菁，是南非金山大學醫學畢業，拿到美國國家牙醫公會（ADA）合格醫師和波士頓大學植牙專科證照後，返台執業，未料，一次因緣際會，認識現在的老公，也決定跟著老公到台東小鎮來。
楊菁對偏鄉有自己的觀察，她說「鎮上都是老人小孩，牙疼還要找人開車去台東市區或是花蓮玉里看診」。已經預料到長輩的口腔問題應該不是單一症狀，牙周病、蛀牙、根管治療和洗牙應該會是最迫切的需求。
衛福部台東醫院院長王蘭表示，成功分院為東海岸線唯一公立醫院，南距台東市區約50公里，北距花蓮市區約120公里，楊菁醫師3月1日開始看診，將減少東海岸民眾就醫不便。未來持續增加次專科診療服務，確保偏鄉就醫方便努力。
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