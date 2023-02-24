快訊

影／認共軍很難短時間拿下台灣 邱國正：奉陪到底

台積電開360萬年薪讓消防員「棄公職出走」 公司證實了

替代雞蛋的食物，竟然有它！一表看替代雞蛋營養的食物有哪些

台東成功分院牙科女醫報到 海岸恰恰恰劇情神展開

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
部東成功分院牙科女醫楊菁為愛跟隨先生從北部到後山台東工作，真實上演浪漫韓劇「海岸村恰恰恰」戲碼。圖／部立台東醫院提供
部東成功分院牙科女醫楊菁為愛跟隨先生從北部到後山台東工作，真實上演浪漫韓劇「海岸村恰恰恰」戲碼。圖／部立台東醫院提供

在北部執醫10多年的牙科女醫楊菁，為愛從北部到後山台東工作，真實上演浪漫韓劇「海岸村恰恰恰」戲碼，並於3月1日正式在衛福部台東成功分院看診，成為東海岸唯一的牙科醫師，也減少民眾就醫不便。

「同業、朋友知道我要來成功分院看診的時候，每個人都問我老公到底是不是金宣虎（劇中男主角）。」楊菁笑說，夫家在鎮上養蝦，先生孝順憨厚，但對她體貼，就這樣讓她甘心離開大都會，為愛到東部服務。

現年30多歲的楊菁，是南非金山大學醫學畢業，拿到美國國家牙醫公會（ADA）合格醫師和波士頓大學植牙專科證照後，返台執業，未料，一次因緣際會，認識現在的老公，也決定跟著老公到台東小鎮來。

楊菁對偏鄉有自己的觀察，她說「鎮上都是老人小孩，牙疼還要找人開車去台東市區或是花蓮玉里看診」。已經預料到長輩的口腔問題應該不是單一症狀，牙周病、蛀牙、根管治療和洗牙應該會是最迫切的需求。

衛福部台東醫院院長王蘭表示，成功分院為東海岸線唯一公立醫院，南距台東市區約50公里，北距花蓮市區約120公里，楊菁醫師3月1日開始看診，將減少東海岸民眾就醫不便。未來持續增加次專科診療服務，確保偏鄉就醫方便努力。

在北部執醫10多年的牙科女醫楊菁，為愛從北部到後山台東工作，並於3月1日正式在衛福部台東成功分院看診，成為東海岸唯一的牙科醫師，也減少民眾就醫不便。圖／部立台東醫院提供
在北部執醫10多年的牙科女醫楊菁，為愛從北部到後山台東工作，並於3月1日正式在衛福部台東成功分院看診，成為東海岸唯一的牙科醫師，也減少民眾就醫不便。圖／部立台東醫院提供

台東 醫師 偏鄉

延伸閱讀

南高屏通勤月票999元 預計7月實施

交通月票上路 陳其邁：高雄通勤399、南高屏城際999吃到飽

燕巢家園設牙科診療中心 牙醫師進駐服務身障朋友

新生路與博愛路口違規最多！台東交通科技執法半年取締超過1.5萬件

相關新聞

台灣本島唯一例外！「這鄉鎮」沒半間超商進駐 鄉親期待又怕受傷害

台東縣金峰鄉2020年8月原本有24小時連鎖便利超商業者進駐開設無人自動販售的超迷你版超商，但因合約到期，原本設置的迷你...

台東成功分院牙科女醫報到 海岸恰恰恰劇情神展開

在北部執醫10多年的牙科女醫楊菁，為愛從北部到後山台東工作，真實上演浪漫韓劇「海岸村恰恰恰」戲碼，並於3月1日正式在衛福...

沒能力當官仍可為鄉服務！冠軍米農獲全國義消楷模

台東縣農民林勇光種米技術一流、多次獲獎，平日亦熱心參與鹿野義消服務，日前獲頒全國義消楷模「鳳凰獎」，他曾翻山越嶺趕赴向陽...

基隆11處關懷據點獲贈180公斤火鍋料 共餐長者暖心美食

基隆市天行者慈善協會、基隆北聖慈善協會及愛心企業華昇食品協力合作，捐贈180公斤高檔火鍋料，提供給基隆11處的老人共餐關...

謝國樑開會請牧師禱告 綠議員議會拜媽祖祈福

基隆市長謝國樑是虔誠基督教徒，當選時跪謝上帝，上任後又在開市務會議時先請牧師禱告，被議員批「政教合一」。昨天臨時會有民進...

老農捐四輪驅動車 山上更好救災

台東縣70歲老農李清亮繼前年完成32年前心願捐贈一輛高頂救護車給消防局後，昨再捐一輛四輪驅動車「清亮二號」作為高山救援裝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦