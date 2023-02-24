沒能力當官仍可為鄉服務！冠軍米農獲全國義消楷模

台東縣農民林勇光種米技術一流、多次獲獎，平日亦熱心參與鹿野義消服務，日前獲頒全國義消楷模「鳳凰獎」，他曾翻山越嶺趕赴向陽搜尋撞山飛機，也經歷消防廳舍簡陋，人力不足年代，面對勤1休1人力吃緊，他戲稱「又回到30年前」，義消責任更重了。

59歲的林勇光本業務農，所種稻米多次拿下鹿野好米冠軍，28年前基於為鄉服務理念，加入鹿野義消分隊，目前任鹿野義消分隊第三小隊長，他常自嘲「沒能力當官，仍可以為鄉服務」。

林勇光說，台東早期消防廳舍簡陋、人力不足，像鹿野分隊28年前僅1間小平房，僅有消防、救護車各1輛，全隊4人，每天3人上班、24小時待命，接到救災勤務全隊出動時，沿街搖鈴呼喊義消支援，還要叫隔壁歐巴桑來隊上接電話，印象最深刻的是20年前上山搜救失事的AT3教練機。

林勇光回憶指出，當年接到AT3教練機在向陽山區失事訊息後，他和幾名消防弟兄，隨即搭飛機進入山區救援，但當時下雨、飛機找不到降落點，幾次下降不成功、只能折返，救援隊只能步行入山搜救。

他說，因為天氣不佳、救援隊走了1天1夜又濕又冷，大伙兒心情都很沉重，隔天上午天氣放晴，無線電傳來直升機發現飛機殘骸，在新武呂溪上游河谷上方約五千呎山谷峭壁，但該處飛機無法降落，他們拚命趕路終於找到失事點，現場滿目瘡痍、2駕駛被拋出機外、明顯死亡，現場景象讓人一輩子難忘。