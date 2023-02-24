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沒能力當官仍可為鄉服務！冠軍米農獲全國義消楷模

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣鹿野義消分隊第三小隊長林勇光，參與義消服務28年，他曾翻山越嶺趕赴向陽搜尋撞山飛機。記者卜敏正／攝影
台東縣鹿野義消分隊第三小隊長林勇光，參與義消服務28年，他曾翻山越嶺趕赴向陽搜尋撞山飛機。記者卜敏正／攝影

台東縣農民林勇光種米技術一流、多次獲獎，平日亦熱心參與鹿野義消服務，日前獲頒全國義消楷模「鳳凰獎」，他曾翻山越嶺趕赴向陽搜尋撞山飛機，也經歷消防廳舍簡陋，人力不足年代，面對勤1休1人力吃緊，他戲稱「又回到30年前」，義消責任更重了。

59歲的林勇光本業務農，所種稻米多次拿下鹿野好米冠軍，28年前基於為鄉服務理念，加入鹿野義消分隊，目前任鹿野義消分隊第三小隊長，他常自嘲「沒能力當官，仍可以為鄉服務」。

林勇光說，台東早期消防廳舍簡陋、人力不足，像鹿野分隊28年前僅1間小平房，僅有消防、救護車各1輛，全隊4人，每天3人上班、24小時待命，接到救災勤務全隊出動時，沿街搖鈴呼喊義消支援，還要叫隔壁歐巴桑來隊上接電話，印象最深刻的是20年前上山搜救失事的AT3教練機。

林勇光回憶指出，當年接到AT3教練機在向陽山區失事訊息後，他和幾名消防弟兄，隨即搭飛機進入山區救援，但當時下雨、飛機找不到降落點，幾次下降不成功、只能折返，救援隊只能步行入山搜救。

他說，因為天氣不佳、救援隊走了1天1夜又濕又冷，大伙兒心情都很沉重，隔天上午天氣放晴，無線電傳來直升機發現飛機殘骸，在新武呂溪上游河谷上方約五千呎山谷峭壁，但該處飛機無法降落，他們拚命趕路終於找到失事點，現場滿目瘡痍、2駕駛被拋出機外、明顯死亡，現場景象讓人一輩子難忘。

林勇光說，消防器材設備這幾年進步很多，但今年勤1休1新制後，各分隊人力都不夠，義消角色更顯重要，這份工作雖辛苦，但很有成就感，「不用當官、仍然可以服務地方」，歡迎年輕朋友一起加入義消行列。

台東縣鹿野義消分隊第三小隊長林勇光，日前獲頒全國義消楷模「鳳凰獎」。記者卜敏正／翻攝
台東縣鹿野義消分隊第三小隊長林勇光，日前獲頒全國義消楷模「鳳凰獎」。記者卜敏正／翻攝

台東 向陽

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