基隆11處關懷據點獲贈180公斤火鍋料 共餐長者暖心美食

基隆市天行者慈善協會、基隆北聖慈善協會及愛心企業華昇食品協力合作，捐贈180公斤高檔火鍋料，提供給基隆11處的老人共餐關懷據點，讓共餐長者在寒冷的天可以吃熱騰騰的火鍋，暖心又暖胃。

建國里、過港社區、中山里、樂一社區、八南里、恩惠全人、禮東社區、瑪東里、喜信社區、六堵社區及中興社區等11處關懷據點昨天都收到這批逾10萬元的火鍋料。

華昇食品公司表示，公司位在瑞芳工業區從事食品業，1973年創立至今，早期基於城鄉發展落差，偏遠校區及地方社福單位，資源比較缺乏的情況下，公司不定期捐贈火鍋料食品，回饋鄉里善盡企業社會責任，每逢春安或平溪天燈節也會捐贈給基層警務人員，慰勞大家在寒冬中執勤的辛勞。

基隆北聖慈善會理事長鄭秀卿說，華昇食品雖然在瑞芳工業區，但是與北聖宮報關媽很有緣份，每當報關媽舉辦愛心活動，華昇食品也都不分區域鼎力相助，熱心公益的精神值得大家學習，也希望更多的企業在能力範圍內，一起投入愛心公益。

天行者慈善協會理事長李昌萬表示，感謝鄭秀卿轉介資源，這180公斤好吃的火鍋料，有火鍋界的米其林之稱，提供給基隆11處的老人供餐關懷據點，在這寒冷的季節，為長者們溫馨加菜，讓長者們都能暖心又暖胃，天行者慈善協會，也會持續媒合各界資源，讓大家的每一份愛心發揮最大的正能量。

市府社會處長楊玉欣說，感謝基隆天行者慈善協會、北聖慈善協會及愛心企業華昇食品的善舉，她覺得一座城市最有力量的關鍵所在，就是人的心，由企業主和慈善團體及市民所組成的，大家將自己的富足部份，無私分享出來，讓更需要的人去領受到這一份愛跟具體的物資。