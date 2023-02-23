基警擴大臨檢 謝國樑強調絕不姑息不法 讓市民安居樂業

基隆市警察局今晚執行擴大臨檢專案勤務，市長謝國樑和市警局長張樹德率隊前往特定地點臨檢，展現掃黑與遏止不法決心。謝國樑叮嚀員警執勤注意自身安全，並重申市府與警方絕不姑息不法行為，要讓民眾安居樂業。

謝國樑今晚出席擴大掃黑臨檢專案勤前教育，慰勉警察同仁近期就「行人友善」加強交通執法的努力外，也要展現維護治安決心。市府各局處要和市警局做好橫向合作，加強維護治安，打造基隆成為友善、安全的宜居城市。

警察局表示，擴大臨檢勤務動員各分局和市警局刑事警察大隊、保安警察隊、交通警察隊、少年警察隊及婦幼警察局警力，共出勤150名警力，鎖定全市轄區治安熱點、易發生槍擊案件、幫派組合圍事，或其他投資經營的營業場所與特定場所執勤。

張樹德表示，警方目前實施「三打掃黑」策略，「一打」迅速緝獲滋事份子，「二打」打擊作亂團體掃蕩活動據點，「三打」連坐檢肅成員切斷金流源頭，藉由立即反應、即時壓制，事後深入追查、追究首謀，連坐檢肅成員，瓦解不法暴力集團。基隆市去年查緝幫派分子20組112人，今年至今查緝幫派分子4組20人。