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本來有迷你小七…如今成本島唯一沒超商鄉鎮 是否進駐居民又怕又期待

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台灣本島唯一例外！「這鄉鎮」沒半間超商進駐 鄉親期待又怕受傷害

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣金峰鄉2020年8月原本有24小時連鎖便利超商業者進駐開設無人自動販售的超迷你版超商，但因合約到期，原本設置的迷你超商撤出至今，成為全台唯一沒有超商的鄉鎮。圖／讀者提供
台東縣金峰鄉2020年8月原本有24小時連鎖便利超商業者進駐開設無人自動販售的超迷你版超商，但因合約到期，原本設置的迷你超商撤出至今，成為全台唯一沒有超商的鄉鎮。圖／讀者提供

台東縣金峰鄉2020年8月原本有24小時連鎖便利超商業者進駐開設無人自動販售的超迷你版超商，但因合約到期，原本設置的迷你超商2022年1月撤出至今，成為全台唯一沒有超商的鄉鎮。鄉長蔣爭光說「時機成熟超商業者就可以進駐」。

蔣爭光說，鄉親對於超商進駐是期待又怕受傷害，一方面恐衝擊原有雜貨店，另一方面期待便利性，但相信以目前鄉親對超商的消費習慣，大多是可接受，現階段地點已找好，如果大家覺得可以了，等時機成熟連鎖便利超商就可進駐。

台東縣目前16個鄉鎮市，僅剩金峰鄉沒有便利超商，遠至高海拔的海端鄉日前開設連鎖便利超商，就連離島的蘭嶼及綠島也有便利超商。事實上，金峰鄉在2020年8月曾有便利超商業者進駐鄉公所開店，設置2台無人超商「智Fun機」。

鄉公所外約一坪大空間的無人超商採取全自動的販賣模式，雖然無人服務，卻有遠端智慧系統掌控，隨時可進行補貨保持物品新鮮，同時也能監控機台溫度，選用的販售物品，也都具熱門商品。但因合約到期，超商也撤出金峰鄉，變成全台唯一沒超商的鄉鎮。

「還是希望有超商服務。」金峰鄉嘉蘭部落張姓居民說，當時還有超商的時候，都可以和別人說，部落有超商，而且還是知名連鎖超商，雖然東西不多，但想填飽肚子，絕對沒有問題，有牛奶、飲料、熟食，還有三明治呢，現在沒有超商感覺不習慣。

嘉蘭部落雜貨店林姓老闆娘說，其實超商賣的東西有限，她店裡則甚麼東西都有賣，且部落老人家多，不太習慣去超商，只有年輕人和公所員工比較喜愛，重點雜貨店的人情味，是超商沒辦法取代的，未來若有超商進駐，她和部落一樣都開心。

台東縣金峰鄉2020年8月原本有24小時連鎖便利超商業者進駐開設無人自動販售的超迷你版超商，當時居民都開心不已。圖／本報資料照片
台東縣金峰鄉2020年8月原本有24小時連鎖便利超商業者進駐開設無人自動販售的超迷你版超商，當時居民都開心不已。圖／本報資料照片
台東縣金峰鄉是台灣本島唯一沒連鎖便利超商的的鄉鎮。圖／取自Google地圖
台東縣金峰鄉是台灣本島唯一沒連鎖便利超商的的鄉鎮。圖／取自Google地圖

超商 台東

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