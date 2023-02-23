台鐵行動車站進駐花蓮慈院　門診大廳可臨櫃退、換票

花蓮慈濟醫院每天門診量約3200人次，近7成來自其他鄉鎮甚至是外縣市，為方便病患，院方與台鐵花蓮車站合作成立行動車站，每周3天提供臨櫃取、退、換票服務，花蓮站長楊舜安說「除了搭火車，車站能做的這裡都可以做」。

全台唯一的台鐵行動車站，設在花蓮慈院門診大廳入口處。因台鐵內部票務系統不能透過一般無線網路運作，為解決網路與個資保護問題，花蓮車站請中華電信協助，去年10月起多次討論並連線測試，上個月完成網路與設備架設，1月20日起試營運，每周一、三、五的上午10時至下午2時提供服務，服務量從最初的20幾人，到現在每天都有破百人次，昨天正式啟用。

這個構想由台鐵看見病患的需求，主動提出。花蓮站長楊舜安說，他曾陪同母親就診，看到有病患因門診時間較晚，拿著車票不斷著急看時間，擔心搭不上車，他因此受到啟發，透過成立行動車站，讓花蓮車站走出去，把服務帶到更多需要的地方。

楊舜安說，設在花蓮慈院的行動車站，可以取票、退票、換票，團體票和預購票都有，「除了搭火車，車站能做的這裡都可以做」。

台鐵花蓮運務段長吳金添感謝花蓮站長楊舜安和站內人員的努力，從發想到實踐不到半年，克服許多實務上的困難，期望啟用後能嘉惠更多人。

花蓮慈院院長林欣榮說，民眾因受傷或生病到醫院就診，移動相對不便，院內部分醫師需北上或南下到其他醫院支援看診，以後病患和行政、醫護人員可就近在台鐵行動車站換、購票等，是一大福音。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，花蓮慈院與花蓮車站原本就有固定班次的接駁車，有了行動車站加入，民眾更能精準掌握看病和搭車的時間，安心候診。