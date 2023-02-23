宜蘭提縣內、雙北通勤月票兩方案 陳歐珀要求提高補助

行政院會今天拍板「中央促進公共運輸使用方案」，針對北北基桃、中彰投、南高屏等三個生活圈推出通勤通學月票，至於宜蘭縣會推出「縣內通勤」及「雙北通勤族」的月票，細節部分與中央研議後會儘速推出。

行政院會上午通過「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，歲出編列3800億元，其中1417億元用來普發現金、165億元辦理中產以下房貸戶支持方案，還有補助地方政府推動通勤通學公共運輸票證方案的支出。

宜蘭縣因為外來遊客多，這次沒有被中央納入北部通勤月票，立委陳歐珀表示，中央推出通勤月票立意良善，但是應該要考量不同縣市的財政狀況，宜蘭來往雙北地區的通勤距離與費用，平均來說比基隆、桃園都還要高，財政狀況也比這2個縣市差，中央不能齊頭式對待，應該增加給宜蘭的補助比例。

縣政府表示，向中央提出爭取宜蘭到雙北的「城際月票」、「縣市月票」，對於縣內通勤族或跨雙北縣市的通勤族，都會照顧到。

據統計，城際族群約7000人，平均月花費達6000元，如果以補助月票五成來計算，扣掉客運業者吸收5%，其餘由中央與地方以九比一的方式負擔；縣市內通勤例如蘇澳到羅東族群約5000多人，平均月花費2500元，若是也補助五成，中央分擔75%、地方25%。

由於政府補助月票的額度頗高，中央被批評是為了選舉「大灑幣」，浪費民脂民膏？縣政府表示是配合中央政策，初步可能先實施3年。