基隆議會陽光透明化 童子瑋：民眾可查提案及連署議案

基隆市議會第20屆首次臨時會今天開議，議長童子瑋首次坐上議長席，童子瑋指出，從今天開始，基隆市議會網站首頁下方「議事檢索」欄位，民眾可自由點選並查看議員在會期間所提出的提案及連署議案，讓議事資訊透明化，讓市民會更有參與感並拉近彼此距離。

這次臨時會今天開始到3月10日，今天是新議會議員首次上場，很多新科議員都提早到場，資深議員也在議場經驗傳承，今天市長謝國樑介紹市府團隊成員，以及業務願景。

童子瑋致詞表示，議事運作提出議會翻新三大方針，打造「市民的議會、開放的議會、陽光的議會」。除開放議會網路上的議事檢索系統供民眾查詢外，未來會優化本會議事影音及網路頻寬相關設備，並開放基隆市議會粉絲專頁與民眾互動，以期待議事資訊更加透明化、即時化。

議會之後會針對每一場會議、專案報告進行清楚的預告、直播，會後並於網站中呈現影音與文字紀錄，擴大市民對市政議題的參與程度，逐步落實議事與市民的互動與代議政治。