快訊

才獲優良軍醫！骨科權威家中搜出2300萬 涉貪火速遭調職

北北基桃通勤月票1200元吃到飽拍板 前20大受惠站點出爐

穩了！台股今年以來漲9％ 金管會取消有條件式禁空令

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆議會陽光透明化 童子瑋：民眾可查提案及連署議案

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆議會陽光透明化，議長童子瑋：民眾可查提案及連署議案。圖／議長童子瑋提供
基隆議會陽光透明化，議長童子瑋：民眾可查提案及連署議案。圖／議長童子瑋提供

基隆市議會第20屆首次臨時會今天開議，議長童子瑋首次坐上議長席，童子瑋指出，從今天開始，基隆市議會網站首頁下方「議事檢索」欄位，民眾可自由點選並查看議員在會期間所提出的提案及連署議案，讓議事資訊透明化，讓市民會更有參與感並拉近彼此距離。

這次臨時會今天開始到3月10日，今天是新議會議員首次上場，很多新科議員都提早到場，資深議員也在議場經驗傳承，今天市長謝國樑介紹市府團隊成員，以及業務願景。

童子瑋致詞表示，議事運作提出議會翻新三大方針，打造「市民的議會、開放的議會、陽光的議會」。除開放議會網路上的議事檢索系統供民眾查詢外，未來會優化本會議事影音及網路頻寬相關設備，並開放基隆市議會粉絲專頁與民眾互動，以期待議事資訊更加透明化、即時化。

議會之後會針對每一場會議、專案報告進行清楚的預告、直播，會後並於網站中呈現影音與文字紀錄，擴大市民對市政議題的參與程度，逐步落實議事與市民的互動與代議政治。

基隆議會陽光透明化，議長童子瑋：民眾可查提案及連署議案。圖／議長童子瑋提供
基隆議會陽光透明化，議長童子瑋：民眾可查提案及連署議案。圖／議長童子瑋提供
今天市長謝國樑向議員介紹市府團隊成員，以及業務願景。記者游明煌／攝影
今天市長謝國樑向議員介紹市府團隊成員，以及業務願景。記者游明煌／攝影

議員 基隆 童子瑋 謝國樑

延伸閱讀

市務會議牧師禱告被議員批「政教合一」 謝國樑：努力做好巿政

不只9026？基隆通勤族反映1815也難搭 謝國樑晚間再與民眾一同排隊

基隆騎樓不平長者難走 議長童子瑋爭取忠一路等第一期改善

林右昌蹲地揭敗選因…童子瑋：家人受傷了 我們蹲下聆聽問題

相關新聞

謝國樑邀客運業者便當會 福和：三大熱點加開2空車疏運

針對國道客運9026上下班尖峰時間車子難等，基隆市長謝國樑今天下午邀集國道客運業者「便當會」，研商加開班次可行性。福和客...

基隆議會陽光透明化 童子瑋：民眾可查提案及連署議案

基隆市議會第20屆首次臨時會今天開議，議長童子瑋首次坐上議長席，童子瑋指出，從今天開始，基隆市議會網站首頁下方「議事檢索...

客運9026爭議 蔡適應籲仍搭不到車應啟動備援方案

針對國道客運9026路線班次不足、路線亂跑等問題，立委蔡適應今天表示，如果福和客運真的不能按照核定路線發車，應協調其他國...

基隆小一學生把手指塞進課桌塑膠柱套 抽不出來緊張大哭

基隆市1名一年級的學生，把課桌供吊掛物品的塑膠柱套，套住手指後因腫脹拿不下來。消防隊員到學校救護時，因小朋友過度緊張難以...

簡樸老農為報救命恩 再捐車盼提升台東救難能量

台東偏鄉山區老農李清亮，回報34年前消防局救命之恩，許願捐救護車，被笑「乞丐許大願」，但他不僅做到了，今天還捐出第2輛車...

搭不到9026忍無可忍！謝國樑：1周內不解決 我來找遊覽車載

針對9026脫班、改道爭議，台北市區監理所昨天表示，昨天尖峰時段乘客平均等候約7到10分鐘皆可順利搭乘。市長謝國樑今天對...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦