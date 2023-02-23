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基隆小一學生把手指塞進課桌塑膠柱套 抽不出來緊張大哭
基隆市1名一年級的學生，把課桌供吊掛物品的塑膠柱套，套住手指後因腫脹拿不下來。消防隊員到學校救護時，因小朋友過度緊張難以處理，後來老師用手機播放影片，轉移他的注意力，才順利用救援剪刀剪開塑膠柱套，化解危機。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天接近中午的時候，接到這所小學的求助電話，表示有學生的手指頭被塑膠管套住，老師和校護無法拔下來，請求協助。
消防隊員趕到學校救護時，這名小學生因緊張而哭泣。消防人員研判無立即危險，回救護車取用救援剪刀，想要剪開塑膠管。
這名小朋友可能因為看到刀具，更加害怕而嚎啕大哭，無法安靜的接受救援。消防人員請老師拿手機給小朋友觀看影片，他的情緒才慢慢穩定。消防人員把握時機，慢慢剪開塑膠管套，讓小朋友的手指脫困，並未受傷。
基隆市政府教育處表示，國小教室的上課桌子有設計木材圓柱，供學生吊掛餐袋或文具袋等物品。木柱外側包覆塑膠套，提升安全性。今天有一年級的小朋友，把同學拔取下來的塑膠套，套住手指後卡住引發虛驚，將會提醒各校預防發生類似的狀況。
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