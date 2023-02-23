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台東優質農產品行銷國際 饒慶鈴3月率團東京參展

中央社／ 台東縣23日電
台東縣長饒慶鈴23日宣布將以「慢食光」為主題，攜手8家台東在地特色商家，3月7日至10日前往2023東京國際食品展，以急冷技術配送的鳳梨釋迦領軍，將台東獨有的天然優質物產行銷海外。圖／中央社（台東縣政府提供）
台東縣長饒慶鈴23日宣布將以「慢食光」為主題，攜手8家台東在地特色商家，3月7日至10日前往2023東京國際食品展，以急冷技術配送的鳳梨釋迦領軍，將台東獨有的天然優質物產行銷海外。圖／中央社（台東縣政府提供）

推廣冷凍鳳梨釋迦外銷及天然「慢食光」物產，台東縣長饒慶鈴3月將帶團到日本參加2023東京國際食品展；同時國民黨執政的另4名縣市首長也會一起參加，「女力首長」促銷農產。

饒慶鈴今天舉行行前記者會，宣布將以「慢食光」為主題，攜手8家台東在地特色商家，3月7日至10日前往日本東京國際展示場，以急冷技術配送的鳳梨釋迦領軍，將台東獨有的天然優質物產行銷海外。

屆時將與雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚、彰化縣長王惠美4位女力首長，一同為台灣農產品打拚促銷。

饒慶鈴說，這次日本東京國際食品展，會有台東獨有風味的紅烏龍茶、純淨自然釀造醋、風土特色地酒、台東紅藜系列食品、台東瑰寶洛神花研發製作健康養生食品，以及攝氏零下18度急冷技術配送的鳳梨釋迦新鮮果肉，並輔助參展業者通過出口日本產品檢驗，以提升並吸引日本及各國買家前來洽談合作。

台東縣政府財政及經濟發展處表示，展覽期間，還有台東好味美食分享、限定品茗預約制、台東館專屬小物、日本KOL（Key Opinion Leader，關鍵意見領袖）等多項規劃，藉由疫後參展經濟復甦，線上下整合行銷廣告宣傳，將極具台東特色物產推廣至國際。

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鳳梨釋迦 日本 饒慶鈴

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