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簡樸老農為報救命恩 再捐車盼提升台東救難能量

中央社／ 台東縣23日電
偏鄉山區老農李清亮（左2）為回報34年前消防局救命之恩，許願捐救護車，他不僅做到了，23日還捐出第2輛車，是一台四輪驅動車，將配置在台東縱谷，提升台東山區救難能量。台東縣長饒慶鈴（左3）感謝義行。中央社
偏鄉山區老農李清亮（左2）為回報34年前消防局救命之恩，許願捐救護車，他不僅做到了，23日還捐出第2輛車，是一台四輪驅動車，將配置在台東縱谷，提升台東山區救難能量。台東縣長饒慶鈴（左3）感謝義行。中央社

台東偏鄉山區老農李清亮，回報34年前消防局救命之恩，許願捐救護車，被笑「乞丐許大願」，但他不僅做到了，今天還捐出第2輛車，為四輪驅動車，盼提升台東山區救難能量。

「今天是坐兒子的車下山」穿著樸素的75歲老農李清亮，今天在妻子、兒女陪同下到台東縣消防局捐車，他省吃儉用、平常開著34年老爺車，今天因為一家人要下山，所以由兒子開車。

李清亮今天捐給台東縣消防局一輛四輪驅動車，幫助台東縣消防局的山域救難，將配置在台東縱谷。台東縣長饒慶鈴、台東縣關山鎮長彭成豐也趕來致謝。

台東縣消防局關山大隊長廖昱眾接受媒體訪問表示，這輛車對台東很需要，尤其是縱谷、南橫山區，因近年山林開放，民眾開始往更高的山上爬，因此消防單位也要因應高海拔裝備；再者輕量化也很重要。另一方面，出現溯溪和溪降等休閒活動，也需要更好的車輛防備災難，感謝民間在這方面的補足。

1年前李清亮捐贈台東縣消防局1輛價值新台幣355萬元的高頂救護車，回報台東縣消防局30多年前救命之恩，今天再捐第2輛車提升台東山域搶救能量。

李清亮說，34年前、約40歲時在山上工作，忽然身體不適向消防局求救，救護車很辛苦開到山區救他下山，原本要搭火車到花蓮慈濟醫院，剛好碰到元旦，火車沒有座位，救護車直接送他到花蓮，住院快2個月撿回一命。他當時就立願，有朝一日要捐贈救護車回報。

李清亮和兒女平日在山區從事造林撫育、種植梅李、苦茶樹及椴木香菇。關山義消分隊長周福安說，李清亮幾乎沒有任何物質慾望，住山區簡樸生活，一心只想早日完成捐贈救護車願望。

當時友人聽聞李清亮的許諾，紛笑稱「乞丐許大願」。現在如願了，還捐贈2輛車，李清亮開心說「真高興」。

救護車 花蓮

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