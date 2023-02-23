市務會議牧師禱告被議員批「政教合一」 謝國樑：努力做好巿政

篤信基督教的基隆市長謝國樑，在當選那一刻跪謝上帝，哽咽表示，上帝是他最大依靠，他上任後在開市務會議時先邀請牧師禱告，今遭民進黨議員批評「政教合一」，謝國樑回應說，議員有很大誤解，只是禱告市政順利，並未強迫不同信仰的人。

基隆市議會今天起開臨時會，宗教信仰問題成為討論焦點。民進黨議員張之豪提出臨時動議，先進行媽祖祈福儀式，保佑議事順暢。因據他了解，目前市政會議開始時，市長都會進行宗教儀式，既然基隆已經是政教合一的城市，市政府有宗教儀式，議會是否要比照辦理。

議長童子瑋表示，人民都有宗教信仰的自由，任何人不應把信仰加諸在其他人身上，可以表達自己的看法，但就到此為止，這樣的臨時動議並沒緊急性，議長直接跳過，詢問有無其他臨時動議。

但民進黨議員鄭文婷不滿說，張之豪提的臨時動議有緊急性，應依程序詢問其他議員是否附議。私領域要如何進行信仰活動是人民的自由，但不應帶到公領域，就如同在比丘尼前不會吃葷食，在清真寺不會吃豬肉一樣。

民進黨議員張顥瀚表示，市長的個人的信仰請維持在個人空間，在市務會議禱告，可能其他信迎不同的局處長會有不同想法，尊重市長信仰自由，也請市長尊重其他人的信仰自由。

國民黨議員呂美玲則說，張之豪提案提錯了，可以質詢市長作法是不是有違反什麼，但不能說提案說議會要進行什麼儀式，每人都有宗教信仰的自由。

議長童子瑋說，議會不確定市府市務會議前是否有特別的宗教，他個人是在媽祖廟長大，議會提醒謝市長，也不應該將個人信仰加諸在別人身上，就不要再討論了。

市長謝國樑休息時間說明，在市政會議上有邀請牧師為市政禱告，但局處首長大家都很清楚，假如有這個宗教信仰就一起禱告，如果沒有就各自做各自的事，過程中沒有什麼問題，議員有很大的誤解，這對他推行市政與政策也有幫助，這是正面的事情。

謝國樑說，牧師為政策禱告，界限非常的清楚，過去台東縣也有前例，台東也治理的很好，他也很努力要把市政工作做好。