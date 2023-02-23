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倡議協助少女保護身體 陳宜捐弱勢女童衛生棉200份

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
倡議協助少女保護身體，陳宜捐弱勢女童衛生棉200份。圖／取自陳宜臉書
倡議協助少女保護身體，陳宜捐弱勢女童衛生棉200份。圖／取自陳宜臉書

基隆市議員陳宜日前捐贈了一批特別的物資「衛生棉」，她發現有一些弱勢女童並沒有能力利用，為關注弱勢少女所面臨的身心健康困境，因此在基隆啟動圓夢計畫，希望拋磚引玉，搭建平台，讓女孩們更懂得保健自己。

曾是網球國手的陳宜籌辦「陳宜姐姐天使之翼美麗青少女圓夢計畫」，她希望做為平台能結合社會善心人士，或富有愛心的企業家，整合各地資源，幫助經濟弱勢女童的教育學習，並順利度過青春期變動階段，朝夢想飛翔。

陳宜說，從去年她就很想針對低收女童「月經平窮」，以前基隆市沒有人來做，她不怕萬事起頭難，認為只要有心總是會打動人心。21日時，她在東光國民小學發放信義區國中小8校與基隆家扶中心所需弱勢女童衛生棉逾200份，共同倡議協助少女照顧及保護身體，有更健全的成長。

此次受捐助單位為信義區各國中小與基隆家扶中心，校長均表示有社會力量共同來關心女孩們發育時所面臨的困境或需求， 是很棒的愛的連結，更對學生來說更是很好的示範。

陳宜表示，長期關注弱勢和婦幼、體育，既是初衷也是努力的方向。啟動圓夢計畫，就是希望能拋磚引玉，搭建平台，募集人力財力物力，讓許多人的愛與溫馨，陪伴更多弱勢家庭的女孩們長大。

陳宜說，以實際提供衛生棉，搭配各校本有的護理健康教育，讓女孩們更懂得保健自己很有意義，聚集眾人善意來愛護學子。

衛生棉 基隆 家扶中心

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