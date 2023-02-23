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謝國樑搭9026「巧合」多好幾輛車 通勤族：要持之以恆

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市長謝國樑昨天搭9026，「巧合」就多好幾輛，通勤族盼要持之以恆。記者游明煌／攝影
市長謝國樑昨天搭9026，「巧合」就多好幾輛，通勤族盼要持之以恆。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑昨天上午到9026國道客運基隆長庚醫院站搭車，有乘客及鶯安里長劉大維當場陳情，平時很難等車，甚至要等1小時，但昨天9026車次卻「巧合」多好幾輛。通勤族說，希望下次市長能無預警搭車才能看到真相，通勤族希望今後都能持之以恆，班次和昨天一樣多。

謝國樑昨天到9026國道客運基隆長庚醫院站搭車，了解搭車的不便，但昨天等車時間不長，公路總局也發出新聞稿澄清，指昨天乘客並沒有等1小時。但事實上，乘客反映的是近日常遇到的情況，並不是單指昨天。

謝國樑說，近日很多搭9026民眾，反映在上下班時間搭乘的等待時間很長，等不到車，因此來了解。

通勤族說，市長預告要來搭車，業者也知道，看得到真相嗎？安樂區鶯安里長劉大維，常在公車站牌協助民眾上車，昨天市長謝國樑實際到車站搭乘9026時，劉大維當場向市長陳情說「都等1小時，請市長幫我們想想解決之道」。現場記者訪問多名乘客，多表示平時很難等，但昨天9026班次有增多，情況好很多。

有通勤民眾昨天就在「基隆人踹共」社群貼文，指昨天市長到安樂區長庚這站看查9026路線，結果9026比平常多好幾輛車。還有通勤族說，建議市長無預警去搭才有用，才看得到真實情況吧。

台北市區監理所表示，基隆監理站昨天上班尖峰時段派員至基隆長庚醫院等候車人數較多之站位查看「9026」路線乘客的侯車情形，現場統計乘客平均等候約7到10分鐘皆可順利搭乘，而基隆市政府謝國樑市長候車時間約為7分鐘即順利上車，故整體輸運情況大致良好，並無候車1小時無法上車情形。

台北市區監理所指出，昨天上班尖峰時段業者分別於6時50分、7時10分加開2班次，目前業者輸運情形已有改善，後續亦將持續督導業者維持正常營運。

謝國樑 長庚

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