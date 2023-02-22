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基隆3月起亂丟垃圾2400元起跳 謝國樑：檢舉獎金再提高

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府民政處舉辦里鄰長座談會，今天起進行信義區場次，市長謝國樑聆聽里鄰長提出建議。圖／基隆市政府提供
基隆市政府民政處舉辦里鄰長座談會，今天起進行信義區場次，市長謝國樑聆聽里鄰長提出建議。圖／基隆市政府提供

基隆市政府民政處舉辦里鄰長座談會，今天起進行信義區場次，市長謝國樑聆聽里鄰長提出建議，表示自3月1日起，將提高民眾亂丟垃圾至少2400元起跳，並宣布研議提高檢舉獎金金額比例。

謝國樑上任後首度邀鄰長和市長座談，今天邀請到信義區智慧、東安、禮儀及信綠共4里的鄰長與談，謝市長聆聽鄰長提出盼市府協助解決事項，包括空地環境清潔維護、道路增設行人友善空間、巷道動線變更等事項，市長請相關單位協助評估並處理後續。

謝國樑表示，基隆市自3月1日起，提高亂丟垃圾罰鍰金額，未來民眾亂丟垃圾，開罰至少是2400元以上，提醒民眾勿亂丟垃圾，對環境造成傷害，並決定會研議提高檢舉獎金金額比例。

會中有鄰長提出仁一路89號後方土地，有異味及髒亂，造成當地困擾問題，環保局表示，將會同區公所到現場會勘並立即處理。

謝國樑並向里鄰長說，基隆市今年1月至2月15日行人交通事故，發生81件，較去年同期的114件減少33件，下降幅度達28.9%，顯示推行「行人友善」政策已有初步成效。

基隆市政府民政處舉辦里鄰長座談會，今天起進行信義區場次，市長謝國樑聆聽里鄰長提出建議。圖／基隆市政府提供
基隆市政府民政處舉辦里鄰長座談會，今天起進行信義區場次，市長謝國樑聆聽里鄰長提出建議。圖／基隆市政府提供

謝國樑 基隆

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