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不只9026？基隆通勤族反映1815也難搭 謝國樑晚間再與民眾一同排隊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今晚到台北市府轉運站搭1815客運回基隆，了解通勤族面對的實況。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今晚到台北市府轉運站搭1815客運回基隆，了解通勤族面對的實況。圖／基市府提供

基隆往來台北的通勤族，近日紛紛抱怨國道客運很難等。基隆市長謝國樑早上從基隆搭9026公車到台北，晚上到台北市府轉運站搭1815客運回基隆，了解通勤族面對的實況。謝說，市府絕對與通勤族站在一起，近期會邀客運業者開會，希望能解決民眾通勤問題。

謝國樑今早在長庚醫院站等待搭乘9026客運時，有通勤族向謝抱怨，已等了1小時。台北市區監理所表示，已協調業者尖峰時段加強疏運，今天乘客平均等候7到10分鐘就可順利搭乘。謝國樑今天也等候約7分鐘就上車，整體輸運情況良好，沒有等候1小時無法上車情形。

國道客運9026今年1月20日起由新的業者接手營運，近日有不少民眾反映常等不到車。謝國樑除指示交通處設法解決問題，今早也由交通處長王圳宏等人陪同，到安樂區搭乘9026前往台北，瞭解客運行駛情況。

白天在市府與鄰長座談，會見來訪的中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝等公務後，謝國樑晚上前往台北市市府轉運站，與民眾一起排隊搭乘1815班車回基隆。

市府表示，謝國樑今早搭乘9026成為話題，基隆通勤族間回響熱烈。有人透過網路反映，安樂區開往台北市的1815國道客運路線也有類似問題，謝國樑臨時決定今晚到台北搭乘1815，了解情況。

謝國樑表示，近來民眾多次反映，上下班時間很難搭上國道客運，他很關心通勤權益，除期盼中央民代一起協助，近期也會邀集客運業者到市府會商，希望解決通勤民眾的搭車問題。

基隆市長謝國樑今晚到台北市府轉運站搭1815客運回基隆，了解通勤族面對的實況。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今晚到台北市府轉運站搭1815客運回基隆，了解通勤族面對的實況。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今晚到台北市府轉運站搭1815客運回基隆，了解通勤族面對的實況。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今晚到台北市府轉運站搭1815客運回基隆，了解通勤族面對的實況。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今晚到台北市府轉運站搭1815客運回基隆，了解通勤族面對的實況。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今晚到台北市府轉運站搭1815客運回基隆，了解通勤族面對的實況。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今晚到台北市府轉運站搭1815客運回基隆，了解通勤族面對的實況。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今晚到台北市府轉運站搭1815客運回基隆，了解通勤族面對的實況。圖／基市府提供

謝國樑 國道客運 通勤族

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