基隆護海公投續推 台電：協和改建符合市民期待

針對基隆護海地方公投將持續推動，台電今(22)日表示，基隆市民期待減空污與穩供電，協和計畫可滿足市民期望。LNG接收站設置方案經評估，既可保留電廠潛堤區珊瑚，透過模擬也已找出船隻可安全進出基隆港的情境及方法，不會影響基隆港運作。穩定北北基用電，協和電廠是關鍵，協和計畫有其必要性，台電將持續向社會各界溝通說明，爭取支持。

台電說明，協和電廠推動「以氣換油」，能滿足地方民眾期盼，以氣換油可以減少96%的空污排放許可量，在溫室氣體減排上，也可減少碳排52%。不論是滿足在地用電需求，或是減少碳排，都是在地民眾殷切期盼的。

台電強調，基隆及雙北的東部區域屬於北東電網，供應480萬人用電，其中基隆、南港、汐止及其他北北基重要商業區為北部用電重鎮，預估到了2025年該區域的尖峰負載將超過600萬瓩，但隨著協和舊燃油機組與核二機組陸續除役，到了2025年僅剩和平電廠130萬瓩，屆時供需缺口將達470萬瓩，短期內供需缺口或許可以靠其他區域輸電融通，但輸電容量有其安全上限，不能只靠區域外融通，新建電源才是根本解方，台電規劃協和第1部燃氣機組於2027年上線，可就近供應工商發展之電力需求，以穩定電力作為地方發展的後盾。

台電進一步說明，協和計畫興建LNG天然氣接收站，填地方案經過調整東移，完全保留海扇及潛堤區珊瑚，填地面積進一步縮小，填方量也大幅減少。東移方案可充分兼顧生態保育。

台電也表示，協和接收站建在港嘴，在世界各地也有類似設計，安全無虞，且協和經過超過6百次的操船模擬，已找出可以安全操航進港的情境及模式，驗證結果也經過第三方驗證會議確認通過。水工模型試驗結果也顯示，東移方案對於基隆港碼頭及協和卸收碼頭均可符合靠泊要求。

台電進一步強調，協和接收站計畫未來將增加三道防波堤，其中增加一道400公尺長的東防波堤，形同讓基隆港航道增長400公尺，操航會更有餘裕、更安全。未來LNG船進港卸收，一個月2艘船次，每次30分鐘，影響時間短，且LNG 船利用清晨離峰時段進港，與其他商船錯開，若該時段有國際郵輪進港，亦將先行禮讓其優先進港。台電也將會同港務公司，進一步擬定LNG船進出港與繫泊作業規定。

台電總結表示，針對穩供電、減空污、顧生態及港安全等因素綜合考量後，協和接收站目前的選址方案是最經濟、最適切的方案，希望社會大眾共同支持，讓協和電廠能夠早日油轉氣，持續為基隆和北台灣提供穩定的電力。