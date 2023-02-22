快訊

買進這檔權證秒虧2799萬 洗錢節稅傳言滿天飛...證交所說話了

星宇今再暴跌16%讓出航空股王 「韭菜」成立自救會

熱心人士逐筆下單買書 盼閱讀翻轉偏鄉孩子的未來

中央社／ 花蓮縣22日電

花蓮春日國小推動閱讀計畫、充實書籍，與捐贈圖書遍及花東等縣市上百所學校的熱心人士袁祥峰結緣；袁祥峰為滿足學校需求，一筆一筆下單買書，希望閱讀翻轉偏鄉孩子的未來。

永豐國小校長伍玉成接受中央社記者訪問表示，任職於北部電子公司的袁祥峰去年也買書捐贈給永豐國小，所以幫春日國小牽線；袁祥峰捐書給偏鄉學校，花蓮至少40所國中小受惠，送書已超過1000本。

春日國小校長陳少山說，袁祥峰購書的方式是由學校彙整學生喜歡閱讀的圖書，學校將書單寄給袁祥峰，袁祥峰以博客來鑽石會員的身分下單，下單後，圖書由博客來直接寄送到學校，學校收到圖書之後開立收據並將感謝狀寄給他，贈書方式非常便利。

「讓人感動的是，購書的過程均是袁祥峰自己花時間下單，犧牲自己休息的時間來完成學校的需求，光是從這一點就讓人佩服。」陳少山說，袁祥峰以父兄名義捐書義舉遍布全台。

陳少山特別在全校集會時間，對於袁祥峰善心義舉，希望學子們心存感謝，好好閱讀新購的圖書，從新書上獲得教科書上沒有的知識，充實自己的視野，奠基學習的基礎。

偏鄉學校 花蓮

延伸閱讀

2023台北國際書展／蘭嶼《東清國小》歡喜來書展 文化部致贈圖書券獎勵

博客來沒給清潔工特休假 北市勞動局重罰10萬元

羅玫玲／走過台灣書店30年，未來的路在哪？資深書店人的觀察（下）

羅玫玲／走過台灣書店30年，未來的路在哪？資深書店人的觀察（上）

相關新聞

昔日河港今成文化社區 羅東鎮仁和社區活動空間動土

宜蘭羅東鎮仁和社區位於鎮中心，歷史悠久，卻缺乏提供民眾及長者活動休憩的公共空間，在里民爭取和公所籌畫下，去年底完成社區活...

謝國樑送Gogoro變4萬元電動機車騙票？林右昌：地方睜大眼睛看

基隆市長謝國樑競選提出免費送青年Gogoro政見，但近期宣布是4萬元電動機車引熱議。內政部長、基隆前市長林右昌今被問及「...

四接公投原提案修正 綠議員：題目應是基隆要不要協和電廠

守護外木山行動小組今天宣布將微調基隆護海公文主文，原案補正後重新推動，讓基隆對興建四接有合法表達意見的機會。民進黨基隆市...

1月寒流三星梨農慘兮兮 高接梨損害率達35%

高接梨是宜蘭三星鄉重要農作物，1月下旬寒流席捲全台，恰逢高接梨開花授粉季節，受低溫影響出現花芽壞死、低溫落果等狀況，損害...

9026脫班爭議 蔡適應：請公路總局督促3月1日前改善完

針對國道客運9026客運改路線後衍生脫班爭議，導致基隆通勤民眾上下班尖峰時段常等不到車情況，引發基隆通勤族怨聲載道。立委...

花蓮縣議會宣布成立議政諮詢委員會 廣納建言監督縣政

花蓮縣議會今天宣布「花蓮縣議會議政諮詢委員會」正式啟動籌備作業，主委是議長張峻、執行長是無黨籍議員謝國榮。議會表示，成立...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦