昔日河港今成文化社區 羅東鎮仁和社區活動空間動土
宜蘭羅東鎮仁和社區位於鎮中心，歷史悠久，卻缺乏提供民眾及長者活動休憩的公共空間，在里民爭取和公所籌畫下，去年底完成社區活動空間的工程發包，將在新蘭社旁建造2層樓高的活動空間，提供長青食堂、社區集會場所等，今天舉行動土儀式。
仁和社區坐落於南門路上，過去曾是南門港小溪，因水流豐沛，提供羅東各里居民生活用水，也能乘船直達利澤簡，成為附近的集貨中心。96年仁和社區發展協會成立後，積極推動社區營造，然而由於地狹人稠，一直苦無公共活動空間，隨著住民高齡化，更迫切需要長者的休憩場所。
仁和社區發展協會一直積極爭取建立活動空間，某次清查土地時發現新蘭社旁1塊公所閒置土地，109年公所積極規畫，剛開始只打算搭建棚架，後來發展成2層樓高的室內空間，考量土地下方是河道，經探鑽後確認地質含水量高，須再加固地基，又遇到疫情，直到去年12月終於發包。
活動空間預計耗資1300萬建造，由公所自籌，工期330天，爭取在下個農曆年前完工並取得執照。空間占地20多坪，1樓是開放式設計，社區舉辦各項活動都可利用，也會設置長青食堂廚房服務長者；2樓則是社區集會、活動教學與社團規劃等多功能空間，預計容納30到40人。
鎮公所今天舉辦動土儀式，鎮長吳秋齡說，活動空間既能活化閒置空間、讓民眾參與社區事務，也能關懷長者，空間佔地不大但小而美。施工時可能造成鄰里困擾，公所舉辦說明會與住戶取得共識，感謝所有人排除萬難，希望300天後一起見證空間啟用。
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