四接公投原提案修正 綠議員：題目應是基隆要不要協和電廠

守護外木山行動小組今天宣布將微調基隆護海公文主文，原案補正後重新推動，讓基隆對興建四接有合法表達意見的機會。民進黨基隆市議員施偉政認為公投提案方假借環境議題，降低協和發電廠轉型速度。如果要公投，題目應該是「協和電廠應不應該繼續在基隆」。

守護外木山行動小組去年6月1日，針對台電在外木山海岸興建第四天然氣接收站，發起地方性公民投票，主文是「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於基隆市的海岸及海域填海造地？」

第1階段提案人數達標後，去年6月17日向基隆市政府送件審查，市府以無法判斷公投事項是否為地方自治事項，去年8月18日報請行政院認定。內政部去年12月16日函覆基市府，解釋這項公投並非地方自治事項。

推動公投的守護外木山行動小組認為，公投主文的48個字，只是訴求基隆市民要求市府針對填海造地「Say No」，並非反對協和電廠更新改建，明明就是地方事務，今天宣布補正後重新送審。

施偉政說，興建四接引起公投話題，他認為如果需要舉辦辦地方公投，題目從來就只有一個，就叫做協和電廠應不應該繼續在基隆，但護海公投領銜人一直逃避這個題目，用填海造地環境議題製造謬論，降低電廠轉型的速度。

施偉政表示，對基隆市民，對中山區的居民來說，協和發電廠現在是燃燒重油發電，排放的黑灰長期造成中山區民生活的困擾。經濟部和台電研議後，決定把協和發電廠轉型成燃氣電廠。居民認為接收站不宜設放在現在的油槽處，才有填海造地的方案，後續只有選擇那個地點對環境衝擊較小的問題。

施偉政說，協和發電廠從燃油轉型成燃氣時程受阻，最直接的受害者就是中山區居民，所以他才會主張如果要辦公投，題目就是協和發電廠要不要離開基隆。公投提案方提出地熱發電，現在重新再做地熱的可行性評估跟環境評估，要花多久時間？中山區居民為此受到的損害誰來賠償？