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1月寒流三星梨農慘兮兮 高接梨損害率達35%

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
梨穗受到低溫影響無法結實，梨農只能棄置於地，重新進口梨穗再次嫁接。記者陳敬丰／攝影
梨穗受到低溫影響無法結實，梨農只能棄置於地，重新進口梨穗再次嫁接。記者陳敬丰／攝影

高接梨是宜蘭三星鄉重要農作物，1月下旬寒流席捲全台，恰逢高接梨開花授粉季節，受低溫影響出現花芽壞死、低溫落果等狀況，損害率粗估約35%。縣長林姿妙今到梨園視察，縣府明天開始實地勘查，若達災害救助門檻將報請農委會申請現金救助。

宜蘭梨年產值達1.5億元，三星鄉是主要產區，種植面積44.82公頃，占全縣8成，出產的高接梨遠近馳名。高接梨是指，梨農從日本或中國等地進口高緯度梨穗，嫁接到台灣梨的母株，讓平地粗梨也能結出溫帶地區較甜且多汁的果實。

花蓮農業改良場蘭陽分場長潘昶儒指出，農友年底進口梨穗，12到1月是開花授粉的季節，若遇到寒流氣溫太低，可能導致花芽壞死等狀況以致結實數量不足；三星鄉公所勘查，高接梨穗被害面積約22公頃，梨農平均損害率約35%。

據了解，以往梨農進口的梨穗以大陸產的黃金品種為主，種植期較晚，不易受到寒流影響；去年受到政治因素影響，梨農無法進口大陸梨穗，改進口日本產豐水品種，雖然較耐低溫但也更容易遭遇寒流。三星農會總幹事李智遠表示，品種差異或有影響，但主要還是氣候變遷導致損害。

縣府農業處組成勘災小組，明天開始勘查三星與各鄉鎮受災狀況，若受災面積超過20%，達到救助門檻，可向農委會申請辦理天然災害現金救助，每公頃6萬2000元。

梨農張先生估計，他的梨園受損率達到6成，每甲地虧損2、30萬元，也不希望老是依靠政府補助，但氣候變遷實在無可奈何；潘昶儒說，從勘查結果來看，架設溫網室的梨園仍然受損嚴重，或可在梨園周邊架設黑網遮風，盡量減少低溫影響。

縣長林姿妙今視察，表示縣府會盡力幫助梨農，向農委會申請天然災害補助。記者陳敬丰／攝影
縣長林姿妙今視察，表示縣府會盡力幫助梨農，向農委會申請天然災害補助。記者陳敬丰／攝影
宜蘭梨年產值1.5億元，三星鄉占全縣產地8成，出產高品質高接梨。記者陳敬丰／攝影
宜蘭梨年產值1.5億元，三星鄉占全縣產地8成，出產高品質高接梨。記者陳敬丰／攝影
受到1月下旬寒流影響，高接梨結實數量不足，三星鄉被害面積約22公頃，損害率達35%。記者陳敬丰／攝影
受到1月下旬寒流影響，高接梨結實數量不足，三星鄉被害面積約22公頃，損害率達35%。記者陳敬丰／攝影
受到政治因素影響，梨農去年無法進口大陸產的黃金品種梨穗，改進口日本產的豐水品種。記者陳敬丰／攝影
受到政治因素影響，梨農去年無法進口大陸產的黃金品種梨穗，改進口日本產的豐水品種。記者陳敬丰／攝影

低溫 寒流 日本

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