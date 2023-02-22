花蓮縣議會宣布成立議政諮詢委員會 廣納建言監督縣政

花蓮縣議會今天宣布「花蓮縣議會議政諮詢委員會」正式啟動籌備作業，主委是議長張峻、執行長是無黨籍議員謝國榮。議會表示，成立緣由主要是廣納地方建言，也不分黨派，將鄉親建議蒐集後，由議員在大會提案，提供縣府施政建議，將廣邀各界關心縣政發展的賢達加入。

近日花蓮府會對立愈演愈烈，先是議會要求副縣長以上層級列席報告，縣府稱依法無須出席，導致多項議案「延審」，昨天議會在地方報刊登廣告「找縣長」，今天國民黨議會黨團同樣在地方報刊登，質疑議長張峻「一人獨裁退回中央補助款」，要求「講清楚、說明白」。而議會今天預告成立「議政咨詢委員會」，府會對峙的僵局難解。

縣議員謝國榮宣布，花蓮縣議會議政諮詢委員會正式啟動，即日起各相關籌備作業及設置要點逐步展開工作。

針對成立委員會的緣由，花蓮縣議會秘書長陳德惠指出，花蓮縣幅員廣闊，最近發現部分民眾比較弱勢，沒辦法找到議員陳情，希望能廣納建言，讓所有的鄉親參與地方建設、施政的建議，成立委員會擴大服務鄉親。

陳德惠表示，透過委員會平台廣納建言，鄉親能提供縣政建設意見，各鄉政有聯絡人聯繫，幫忙蒐集資料，不定期下鄉鎮開座談會聽取民意，將建議蒐集起來，以議員提案方式，依法定程序進入議會大會討論決議，提供縣府施政建議。