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蔡適應爭取基隆要塞司令部旁建停車場 可停近300輛車

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
蔡適應爭取基隆要塞司令部旁建停車場，可停近300輛汽車。記者游明煌／攝影
蔡適應爭取基隆要塞司令部旁建停車場，可停近300輛汽車。記者游明煌／攝影

基隆要塞司令部整修完成後，去年城市博覽會期間，吸引大量遊客佇足，周邊有5處空地目前提供民眾免費停車，停車位仍不足。立委蔡適應爭取改建立體停車場，公路總局將補助預算1億5千多萬元，解決地方停車不足困境。

蔡適應向公路總局爭取建置立體停車場的計畫，今天邀市議員許睿慈、真砂里長魏君龍、交通部公路總局、基隆市政府交通處、工務處、基隆市文化局、基隆市中正區公所現場會勘。

蔡適應表示，這項基隆要塞司令部的停車場建置案，總預算是2億4千9百萬元，中央補助1億5千1百萬元，將可以提供接近300個停車位，因爲設計的時間有延宕，本來公路總局要將預算收回，他特別拜託公路總局保留預算到今年6月，公路總局也已同意，涉及國有地和自來水加壓站的部份，多方都已經協調好，他也請基隆市政府加速辦理，合力來改善停車空間。

魏君龍表示，他和里民希望建置的停車場，要符合地方需求，特別是工期長達2年，原本停在現場的車輛，是否能暫時安置在基隆要塞司令部後方的空地，還有出入口的設計，希望能有明確的標示。

市議員許睿慈說，基隆市祥豐街的停車很不容易，民眾對於這個停車場的期待已久，期盼能透過停車場建置，改善狹窄巷弄進出的動線。

交通處長王圳宏表示，地方的需求，市府會盡力來協助，也感謝蔡委員來幫忙保留預算，現階段市府已經完成規劃設計，會依相關規定辦理，5、6月完成法定程序，預計7月正式開工，工期大約年，施工前會好好跟周邊居民溝通，讓工程可以順利圓滿。

蔡適應爭取基隆要塞司令部旁建停車場，可停近300輛汽車。記者游明煌／攝影
蔡適應爭取基隆要塞司令部旁建停車場，可停近300輛汽車。記者游明煌／攝影
蔡適應爭取基隆要塞司令部旁建停車場，可停近300輛汽車。記者游明煌／攝影
蔡適應爭取基隆要塞司令部旁建停車場，可停近300輛汽車。記者游明煌／攝影

基隆 停車場 蔡適應

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