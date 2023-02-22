快訊

不甩軍備協議！普亭為何拒履行美俄限核條約？五要點必知

早晨財經速解讀／標普跌破4000點 美股Q1全年高點？中國房住不炒失敗？

去你的蘇聯夢？烏俄戰爭一年，中亞國家加速擺脫「俄勢力」

四接公投原案修正 謝國樑：如符合地方公投考慮直接准

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
四接公投後續決定原提案修正，基隆市長謝國樑今天上午回應表示，如符合地方公投考慮直接准了。記者游明煌／攝影
四接公投後續決定原提案修正，基隆市長謝國樑今天上午回應表示，如符合地方公投考慮直接准了。記者游明煌／攝影

基隆地方發起的四接公投連署案，因內政部認定「不屬於地方自治事項」打回票引發爭議，推動公投的「基隆護海公投」事後擬三方案因應，今天公布最後決定「維持以地方性公投為主要推動方向」，原提案修正，不另提新案。市長謝國樑今天上午回應，如果修正內容符合人民基本行使地方公投的權力，會考慮直接核准，不用再送中央。

因台電第四天然氣接收站東移方案，選址在基隆港嘴引發爭議，去年6月1日基隆民間由守護外木山行動小組發起「基隆護海公投」反對四接填海造陸的地方性公民投票。

「基隆護海公投」領銜提案人王醒之表示，內政部認定出爐後，公投連署仍不放棄，後續因應三個方案包括原案補正、再提新案，或上升為全國性公投案三方案，近日各方討論及開會後已有所決定。今天9點半將在立法院召開說明會，決定原案修正。

今天有民眾黨立委賴香伶、邱臣遠、時代力量立委陳椒華、基隆護海公投領銜提案人王醒之、蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅、基隆市野鳥學會理事長鄭暐、基隆市議員陳冠羽等出席。

王醒之說，目前決定原案修正，會在主文修正內容，如果市政府核准，就可進入連署第二階段程序，推動四接地方性公投，表達基隆的民意。

謝國樑今天上午7點到基隆長庚醫院前站牌視察9026通勤問題，對四接案，他說，四接公投，一直以來都是民眾表達自己在四接上的想法，民眾絕對有這個權力，最好是能夠盡速、盡快來進行。

被問到這次是否會直接核准，不會再送中央認定？謝國樑回應指出，這是屬地方的權限，如同內政部林部長所說的，基隆市政會本於地方政府的職權，重新檢視他們送來的修正提案後。

「假如是適合的，且法律有清楚賦予我們這個權力，是會考慮直接核准」謝國樑說，但要看重新送回來修正的提案，符不符合人民基本行使地方公投的權力。

四接公投後續決定原提案修正，基隆市長謝國樑今天上午回應表示，如符合地方公投考慮直接准了。記者游明煌／攝影
四接公投後續決定原提案修正，基隆市長謝國樑今天上午回應表示，如符合地方公投考慮直接准了。記者游明煌／攝影

公投 基隆港 四接 謝國樑

延伸閱讀

獨／四接公投3方案定了盼謝國樑准 批林右昌玩文字遊戲

上不了車基隆人嘆回家好難 謝國樑明親赴南港搭9026

郵輪下月現身基隆港 金銀珠寶業者拜會謝國樑探尋商機

基隆推行人友善添「新兵」 科技執法預計9月底完成建置

相關新聞

四接公投原案修正 謝國樑：如符合地方公投考慮直接准

基隆地方發起的四接公投連署案，因內政部認定「不屬於地方自治事項」打回票引發爭議，推動公投的「基隆護海公投」事後擬三方案因...

青年電動機車 謝國樑：盼年底兌現

基隆市長謝國樑昨天表示，將履行政見追加預算，採購至少1萬台電動機車，尋求議員支持，如果順利，最快今年底就可以執行。議會明...

議會臨會「找縣長」 花縣府：依法無須出席

花蓮縣議會昨天在地方報刊登廣告，也在議會入口電子看板「找縣長」，議長張峻在臉書發文協尋縣長徐榛蔚及副縣長顏新章，表示只要...

兄弟檔醫檢師 防疫獲表揚

台東馬偕醫院醫檢師兄弟檔許晢尉、許啟晧最近同獲台東縣醫檢師公會表揚，兩人在防疫期間沒日沒夜奔忙，處理爆量的PCR檢體、許...

獨／四接公投3方案定了盼謝國樑准 批林右昌玩文字遊戲

基隆地方發起的四接公投連署案，本月初傳出內政部認定「不屬於地方自治事項」打回票，引發各方爭議，後續如何推動受矚目。推動公...

上不了車基隆人嘆回家好難 謝國樑明親赴南港搭9026

行駛基隆和台北市南港之間的9026國道客運，1個月前轉換業者營運，調整路線後，基隆人常抱怨在南港展覽館站上不了車，感嘆「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦