四接公投原案修正 謝國樑：如符合地方公投考慮直接准

基隆地方發起的四接公投連署案，因內政部認定「不屬於地方自治事項」打回票引發爭議，推動公投的「基隆護海公投」事後擬三方案因應，今天公布最後決定「維持以地方性公投為主要推動方向」，原提案修正，不另提新案。市長謝國樑今天上午回應，如果修正內容符合人民基本行使地方公投的權力，會考慮直接核准，不用再送中央。

因台電第四天然氣接收站東移方案，選址在基隆港嘴引發爭議，去年6月1日基隆民間由守護外木山行動小組發起「基隆護海公投」反對四接填海造陸的地方性公民投票。

「基隆護海公投」領銜提案人王醒之表示，內政部認定出爐後，公投連署仍不放棄，後續因應三個方案包括原案補正、再提新案，或上升為全國性公投案三方案，近日各方討論及開會後已有所決定。今天9點半將在立法院召開說明會，決定原案修正。

今天有民眾黨立委賴香伶、邱臣遠、時代力量立委陳椒華、基隆護海公投領銜提案人王醒之、蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅、基隆市野鳥學會理事長鄭暐、基隆市議員陳冠羽等出席。

王醒之說，目前決定原案修正，會在主文修正內容，如果市政府核准，就可進入連署第二階段程序，推動四接地方性公投，表達基隆的民意。

謝國樑今天上午7點到基隆長庚醫院前站牌視察9026通勤問題，對四接案，他說，四接公投，一直以來都是民眾表達自己在四接上的想法，民眾絕對有這個權力，最好是能夠盡速、盡快來進行。

被問到這次是否會直接核准，不會再送中央認定？謝國樑回應指出，這是屬地方的權限，如同內政部林部長所說的，基隆市政會本於地方政府的職權，重新檢視他們送來的修正提案後。