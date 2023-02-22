獨／四接公投3方案定了盼謝國樑准 批林右昌玩文字遊戲

基隆地方發起的四接公投連署案，本月初傳出內政部認定「不屬於地方自治事項」打回票，引發各方爭議，後續如何推動受矚目。推動公投的「基隆護海公投」事後擬三方案因應，昨天已決定「維持以地方性公投為主要推動方向」，今天將對外說明；同時批內政部長林右昌大玩文字遊戲，呼籲基隆市長謝國樑信守承諾，協助公投民意推動。

因台電第四天然氣接收站東多方案，選址在基隆港嘴引發爭議，去年6月1日基隆民間由守護外木山行動小組發起「基隆護海公投」的地方性公民投票。

「基隆護海公投」領銜提案人王醒之表示，內政部認定出爐後，公投連署仍不放棄，後續因應三個方案包括原案補正、再提新案，或上升為全國性公投案三方案，近日各方討論及開會後已有所決定。

推動公投的守護外木山行動小組已有決定，認定此公投案為地方自治事項，因此最後決定「維持以地方性公投為主要推動方向」，呼籲基隆市長謝國樑市長兌現選前守護基隆市的承諾，並協助基隆市民意可以透過地方性公投明確表達。

「基隆護海公投」昨指出，第一階段提案人數達標後，去年6月17日送件基隆市政府，然時任基隆市長林右昌拖延兩個月後仍無法判斷公投事項是否為「地方自治事項」，拖至去年8月18日報請行政院認定。

「基隆護海公投」痛批前基隆市府除行政上惡意拖延外，實則早於去年9月24日基隆市政府即發文台電表示「原則同意開發事項」。

「基隆護海公投」指出，內政部最後於去年12月16日函覆基隆市政府解釋認此公投為「非地方自治事項」。前後總共在行政程序中惡意拖延長達半年。不但行政程序上惡意抹煞人民權利，更擴權解釋限縮地方自治權限，

「其服務於九合一大選之政治考量意圖甚明，而選後高升內政部的林右昌部長竟大玩文字遊戲，公開表示市長任內沒有同意四接。」王醒之批評全案政治考量，林右昌前後作法不一。

今天上午基隆護海公投將在立法院中興大樓102會議室舉行「中央怕公投？基隆要公投」記者會，說明後續推動方案作為。民眾黨立委賴香伶、邱臣遠、時代力量立委陳椒華、基隆護海公投領銜提案人王醒之、蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅、基隆市野鳥學會理事長鄭暐、基隆市議員陳冠羽等出席。