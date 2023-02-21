漁民需求！南澳漁港合法興建儲冰櫃 卻有人建議更換地點

宜蘭縣南澳漁港長年缺乏製冰及儲冰設施，魚貨冰存不便，蘇澳區漁會回應漁民所需，在漁業專用區發包興建臨時儲冰櫃，卻遭部分人士反對，今天下午的開工說明會時砲聲隆隆，要求更換地點。縣政府與區漁會表示，地目及工程進行都合法，附近也很難再找到符合地目的地點。

臨時儲冰櫃由漁會發包給川田漁場興建，建築體占地面積50餘坪，日前施設開工前的圍籬，準備報開工，遭朝陽里地方人士到場反對阻止。蘇澳區漁會今天舉行開工前說明會，反對派人士以影響公園綠地景觀等理由，要求換另外地點，有人認為目前可以從社區餐廳看到綠地及海景，如果冰櫃蓋起來，美景就被擋了。

南澳漁港又稱朝陽漁港，據了解，漁港很多地目被變更成農牧用地或公園綠地，能做漁業設施的不多，目前剩下這處「漁業專用區」可做臨時儲冰櫃；蘇澳區漁會認為，土地很難更動，當時辦理會勘時，就已經協調把建築體往下方興建，漁港還是要以漁業設施為主。

反對派人士強調，即便透過變更地目，也必須把臨時儲冰櫃更換地點。工程承包設計師表示，變更地目曠日費時，若把臨時儲冰櫃外觀會加以彩繪美化，甚至配合地方景觀需求，打造一座特色「地標」，成為網美拍照打卡的景點，這些都是可以研議去做的。

由於雙方各說各話，承包廠商揚言，目前圍籬等設施都花錢做了，全部施作過程也都合法，誰要求喊停工所造成的營建損失，就由誰負責賠償。最後，說明會不了了之。

會後，大南澳南澳漁港管理委員會理事長林永保發表聲明表示，冰塊廠的設立非常重要，目前取冰要到南方澳，漁民與大南澳10幾多家養殖場非常不方便，成本也高，冰塊場可服務廣大漁民，這也是漁會與縣政府的美意，他們非常贊成興建冰塊場。

林永保強調，漁港應以漁業設施為主，照顧漁民優先，其次才是綠美化吸引遊客，有關於水保局在此所做的美化漁港事宜，給予肯定，但漁港美化後，也不應該成為社區的所有權利用者，一切必須依法管理。