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郵輪下月現身基隆港 金銀珠寶業者拜會謝國樑探尋商機
基隆市長謝國樑今天與基隆市金銀珠寶公會成員會面時說，市府要和業者合作找出賣點，透過城市行銷，加上運用策略留住高端消費族群，向在地商家購買金銀珠寶或鐘錶等高單價商品，活絡整體景氣。
基隆市金銀珠寶公會理事長陳周榮今天帶領公會成員到市府拜會謝國樑，陳說，這3年因為發生新冠肺炎疫情，金銀珠寶業者悶了3年。國際郵輪下月就會停泊基隆港，建議市府在郵輪泊靠期間，透過舉辦展覽、異業結盟或活動行銷等手法，振興在地產業經濟。
謝國樑表示，後疫情時代大家都在努力拚經濟復興，政府即將普發6千元振興景氣，相信會帶來一波買氣。
謝國樑說，市府未來還會陸續和鐘錶、婚紗及五金等不同產業公會合作，提升基隆產業景氣，特別當郵輪泊靠帶來觀光客時，盼留在基隆並展現購買力，活絡在地各行各業的生意。
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