基隆推行人友善添「新兵」 科技執法預計9月底完成建置

基隆市長謝國樑今天出席市警局治安會報暨維護公共安全方案聯席會報，表揚偵破重大刑案單位及好人好事優良人員，並聽取「行人友善，溫暖有愛」專案報告，期勉落實政策，讓所有汽機車駕駛人依交通規則，行經路口禮讓行人。

市警局交通隊專案報告資料顯示，今年1月20日到2月15日，總計取締汽車不停讓行人234件，機車不禮讓行人598件，行人違規100件，合計932件。2月間在路口採取勸導、取締並行，3月1日起將全面取締違規。

基隆市今年1月到2月15日發生行人交通事故81件，較去年同期114件減少33件，下降28.9%，代表執行專案已見初步成效。

基隆市警察局今年將獲交通部補助，建置車輛未禮讓行人科技執法設備，預計今年9月底前完成建置，改善愛三路、仁一路口及鄰近廟口夜市、東岸商場、循環站及海洋廣場等易肇事路口交通秩序。

謝國樑說，希望不久的未來，基隆成為全台路口禮讓行人最友善城市，更能吸引國內外遊客或家長帶著孩子到基隆觀光旅遊，市民也能享受更優質城市生活。

市警局今天下午召開治安暨公共安全聯席會報，共有55名好人好事暨特殊優良具體事蹟的警消人員、偵破重大刑案有功單位人員、成功攔阻詐欺案的金融機構人員、維護治安有功人員受獎，另有今年度基隆市優良消防管理場所認證標誌廠商接受表揚。