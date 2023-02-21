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是否披藍袍選立委 前東縣府建設處長許瑞貴：交由黨中央決定

中央社／ 台東縣21日電

台東縣政府建設處長許瑞貴春節前回復國民黨籍，外界解讀為爭取代表國民黨參選立委拿門票。許瑞貴表示，配合國民黨中央的決定。

許瑞貴1月宣布申請退休，並將投入明年的台東區域立委選舉，成為台東最早表態參選立委者；當時他並未表明以何種身分參選，但日前他向朋友秀出國民黨證，表示已回復國民黨員身分。

無黨籍台東縣議員林參天解讀許瑞貴將爭取代表國民黨參選台東立委。他告訴中央社記者，許瑞貴和國民黨秘書長黃健庭關係很好，黃健庭回台東經常找許瑞貴了解地方近況，再者目前國民黨內還沒有人表態要參選立委。

國民黨台東縣黨部主委吳秀華今天接受中央社記者訪問，證實許瑞貴已在今年1月具備國民黨籍身分，明年初的台東立委選舉，國民黨會舉辦黨內初選。

許瑞貴也證實回復國民黨籍，他告訴中央社記者，許多人邀請他回國民黨參選立委，認為他很適合作為中央和地方的溝通橋梁，如能為地方做事是很光榮的事。

至於邀請他回復黨籍的是否是黃健庭或是中央層級，許瑞貴笑著回答「不方便說」，僅表示推薦他的是台東縣農會理事長、台東縣議員楊招信和台東縣農會總幹事戴振東。

是否爭取披藍袍戰立委。許瑞貴說，配合國民黨中央黨部的決定。

許瑞貴是成功大學土木系畢業，原在關山工商教書，曾以國民黨籍當選關山鎮長，後於2001年、2004年分別代表親民黨和民進黨參選立委均落敗，2005年代表民進黨再戰台東市長也未成功。接著重返公務職場，先在台東縣議會，後來在黃健庭邀請下進入台東縣政府，先後擔任過城鄉發展處長、農業處長、建設處長。

國民黨 台東 黃健庭

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