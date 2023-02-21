謝國樑拜託議會支持電動機車預算 藍綠議員立場大不同

基隆市長謝國樑將提追加預算採購電動機車，兌現競選政見。國民黨議員何淑萍今天說，能幫年輕人得到電動機車，又能做好事，樂見預算通過。民進黨議員張秉鈞則質疑市府七折八扣讓政見縮水，對多數就業青年來說，想得到「Gogoro」仍有嚴苛門檻。

基隆市議會23日召開臨時會，議長童子瑋說，尚未收到市府提出的追加預算案。市府24日會向議會報告預算編列來源、科目及如何使用，議會會請市府一併提出停車位、充電站等配套措施，府、會充分討論過後，才能更清楚政策走向。

何淑萍說，今年的市府預算是前市長林右昌任內編列，謝國樑上任後要兌現青年電動機車政見，最快的方式就是辦理追加預算執行，市府的決定合情合理。

何淑萍表示，參與方案的人，可能得到人生中的第1輛電動機車，既幫上年輕人，又能讓更多人做好事，兩全其美。推廣電動機車是國家政策，相對環保，對地球也很好，樂見市府提出追加預算案兌現政見。

國民黨議員藍敏煌表示，市議會國民黨團在選前就表達支持謝國樑青年電動機車政策，謝在上任後推動，就看在野黨願不願意支持。好的政策大家都應該支持，像前市長林右昌提出補助長者裝假牙政見，選後提出追加預算，國民黨團也支持。

張秉鈞認為，謝國樑今天提出的電動機車方案及補助條件，與選前政見有落差，完全建立在中央原有的汰舊換新補助經費，把就業青年們期待的「免費電動機車」，偷俞轉換成「補助電動機車」。

張秉鈞說，就算有幸能拿到中央加地方全額補助約4萬元，以Gogoro電動機車最便宜的Viva Basic訂價4萬9980元來說，加上購車相關開銷，依然要付約1萬元現金，外加還得有1輛舊燃油機車才能換到，對多數就業青年而言，仍是嚴苛的門檻，呼籲謝國樑落實政見，不要選後七折八扣縮水。

謝國樑競選階段提出Let’s go青年電動機車政策，今年說市府補助每台3萬元，加上中央能源局、環保署補助款約1萬元，讓配合參與公益回饋方案的青年，免費得到電動機車，既能幫助在地青年，也能運用志工時數回饋有需要的人。

謝國樑說，市府將向議會提出追加預算，採購至少1萬輛電動機車，並跟議員報告政策目標，接受質詢。這項政策對青年朋友有利，也可以鼓勵青年投身公益，會「拜託、拜託議會」支持預算過關。