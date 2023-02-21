快訊

明氣溫短暫回升！強冷空氣再擾228連假 低溫恐跌破10度

「日本66％高端外籍人才來自大陸」上熱搜 陸網：該反思了

花500元中大樂透3.31億！台彩總經理曝：得主是20多歲高帥陽光男

聽新聞
test
0:00 / 0:00

謝國樑拜託議會支持電動機車預算 藍綠議員立場大不同

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天表示，將辦理追加預算，購買至少1萬台電動機車，並「拜託」議員支持這項政策。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天表示，將辦理追加預算，購買至少1萬台電動機車，並「拜託」議員支持這項政策。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑將提追加預算採購電動機車，兌現競選政見。國民黨議員何淑萍今天說，能幫年輕人得到電動機車，又能做好事，樂見預算通過。民進黨議員張秉鈞則質疑市府七折八扣讓政見縮水，對多數就業青年來說，想得到「Gogoro」仍有嚴苛門檻。

基隆市議會23日召開臨時會，議長童子瑋說，尚未收到市府提出的追加預算案。市府24日會向議會報告預算編列來源、科目及如何使用，議會會請市府一併提出停車位、充電站等配套措施，府、會充分討論過後，才能更清楚政策走向。

何淑萍說，今年的市府預算是前市長林右昌任內編列，謝國樑上任後要兌現青年電動機車政見，最快的方式就是辦理追加預算執行，市府的決定合情合理。

何淑萍表示，參與方案的人，可能得到人生中的第1輛電動機車，既幫上年輕人，又能讓更多人做好事，兩全其美。推廣電動機車是國家政策，相對環保，對地球也很好，樂見市府提出追加預算案兌現政見。

國民黨議員藍敏煌表示，市議會國民黨團在選前就表達支持謝國樑青年電動機車政策，謝在上任後推動，就看在野黨願不願意支持。好的政策大家都應該支持，像前市長林右昌提出補助長者裝假牙政見，選後提出追加預算，國民黨團也支持。

張秉鈞認為，謝國樑今天提出的電動機車方案及補助條件，與選前政見有落差，完全建立在中央原有的汰舊換新補助經費，把就業青年們期待的「免費電動機車」，偷俞轉換成「補助電動機車」。

張秉鈞說，就算有幸能拿到中央加地方全額補助約4萬元，以Gogoro電動機車最便宜的Viva Basic訂價4萬9980元來說，加上購車相關開銷，依然要付約1萬元現金，外加還得有1輛舊燃油機車才能換到，對多數就業青年而言，仍是嚴苛的門檻，呼籲謝國樑落實政見，不要選後七折八扣縮水。

謝國樑競選階段提出Let’s go青年電動機車政策，今年說市府補助每台3萬元，加上中央能源局、環保署補助款約1萬元，讓配合參與公益回饋方案的青年，免費得到電動機車，既能幫助在地青年，也能運用志工時數回饋有需要的人。

謝國樑說，市府將向議會提出追加預算，採購至少1萬輛電動機車，並跟議員報告政策目標，接受質詢。這項政策對青年朋友有利，也可以鼓勵青年投身公益，會「拜託、拜託議會」支持預算過關。

電動機車 青年 謝國樑

延伸閱讀

1200月票 謝國樑盼中央好人做到底盡量補助

雨精靈創作大賽彩繪徵件起跑 基隆童話藝術節開始暖身

學校路口畫設顯眼綠色斑馬線 謝國樑：提醒車要讓人

基隆將首辦高獎金壽司賽 謝國樑：扶植壽司餐飲產業鏈

相關新聞

謝國樑拜託議會支持電動機車預算 藍綠議員立場大不同

基隆市長謝國樑將提追加預算採購電動機車，兌現競選政見。國民黨議員何淑萍今天說，能幫年輕人得到電動機車，又能做好事，樂見預...

藝人蕭薔：台東人的善良比好山好水還美！

藝人蕭薔連續27年推出個人寫真年曆，並將義賣所得做公益，她今天以珍世美學慈善基金會董事長身分來到台東，並捐贈社團法人「原...

花蓮縣議會刊廣告「找縣長」 縣府批不該個人獨斷

花蓮縣議會今天在地方報刊登廣告，也在議會入口電子看板「找縣長」，議長張峻在臉書發文，協尋縣長徐榛蔚及副縣長顏新章，表示只...

賞櫻新秘境 宜蘭粉紅櫻花隧道花雨紛飛如置身日本

宜蘭賞櫻新秘境！位於大同鄉玉蘭茶園旁「櫻花隧道」最近開得美，粉紅花朵綿密綻放，隧道裡不時有花瓣飄落，浪漫花雨紛飛，彷彿來...

影／期望電動機車最快年底供應 謝國樑：拜託議會支持追加預算

基隆市長謝國樑今天表示，將辦理追加預算，採購至少1萬台電動機車。他會向議會說明政策，拜託議員支持。若預算能獲通過，採購案...

提升花蓮中南區醫療品質 北榮玉里分院語門諾醫院結盟

花蓮縣地形狹長，交通不便，中南區鄉鎮醫療資源較缺乏。台北榮民總醫院玉里分院與門諾醫院聯盟，雙方簽署醫療合作契約書，共享臨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦