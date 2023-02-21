網購化妝品廣告違規 花蓮衛生局查處近千件商品

電商網路購物盛行方便，網路上可購買化妝品及食品，卻易有違規誇大不實問題，花蓮縣衛生局去年查處高達932件，其中最多的就是化妝品廣告涉虛偽誇大。衛生局提醒民眾購買產品時採「停、看、聽」三大原則，於合法商店購買商品，確保自身安全與權益。

在衛生局去年裁罰31件產品，在裁處案件中，27件化妝品廣告涉虛偽誇大，依違反化粧品衛生安全管理法第10條規定，處4萬元以上20萬元以下罰鍰；4件食品廣告涉誇張不實、易生誤解，依食品安全衛生管理法第28條規定，處4萬元以上400萬元以下罰鍰。

衛生局長朱家祥表示，部分業者以誘人誇大的詞句刊登廣告，吸引民眾掏腰包購買商品，化粧品常見有「淡斑」、「消炎（痘）」、「瘦身」、「退紅腫」、「修復受損肌膚（除疤）」、「消除皺紋」、「抗過敏」等詞句；食品常見有「減肥瘦身」、「改善免疫力」、「改善視力」、「解毒」、「美白」、「抗癌」、「護肝」等詞句，均涉及虛偽誇大不實或醫療效能的廣告宣稱。

朱家祥提醒，謹記「停、看、聽」三大原則，看到誇大與涉及醫療效能的廣告宣稱時，先「停」下來，「看」清楚產品是否有完整中文標示、廠商資訊、賣家資訊等，「聽」取正確資訊，切勿輕信誇大不實或宣稱醫療效能廣告，避免傷財又傷身。

衛生局提醒，民眾對購買的食品、藥品、醫療器材及化粧品有所疑慮或發現可疑違規產品時，可至衛福部食藥署網頁（http://www.fda.gov.tw/）公告資訊項下查詢，或於上班時間撥打衛生局食品服務專線03-8224750、藥政服務專線03-8226959諮詢，或撥1999消費者服務中心申訴。