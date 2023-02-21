花蓮縣議會刊廣告「找縣長」 縣府批不該個人獨斷

花蓮縣議會今天在地方報刊登廣告，也在議會入口電子看板「找縣長」，議長張峻在臉書發文，協尋縣長徐榛蔚及副縣長顏新章，表示只要縣長出席臨時會，就可通過議案。縣府則反擊，依照地方制度法、內政部函釋都說明縣長、副縣長不需出席臨時會，批評議會不該個人獨斷。

議會於本月9日召開臨時大會一讀會，有多名議員質疑，縣府去年執行建議補助款有分先後順序，要求縣長或副縣長列席說明，張峻裁示，邀請副縣長顏新章13日列席說明。但到了臨時大會當天，副縣長未出席，張峻表示，縣府不尊重議會，二三讀議案延審，縣府57個提案及相關議程都被擱置。

張峻指出，徐榛蔚每天勤跑婚喪喜慶、活動，做村長和民意代表做的事，對於重大議案，議會邀請縣長蒞會說明竟遭到拒絕，讓府會的溝通協調機制當機，縣府關閉與議會的協商大門，希望縣府適可而止。

延審議案包括918地震和尼莎颱風的災後復建、中低收入戶加發生活補助、交通建設及攸關弱勢族群社會福利等，張峻請縣長為縣民的權益和福祉著想，只要縣長到議會說明，議會隨時可以召開臨時大會，讓重大的民生議案盡快通過。

縣府回應，議會要求副縣長應列席臨時大會說明，但依地方制度法第48條、內政部（88）台內民字第8803107號函釋已明確說明，縣長、副縣長皆非屬應列席人員。

縣府表示，議會主張提案二、三讀「延審」，在議事規則中，並無明訂延審字眼，議長及議會主任未經議事規則修正的法定程序，自行創設法律未明定的延審，而實際上議事規則第13條卻有明確擱置處理，則議會主張法律未有的延審與議事規則內明訂擱置，適用優先順序為何？將無所遵從。