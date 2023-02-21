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1200月票 謝國樑盼中央好人做到底盡量補助

中央社／ 基隆21日電

交通部擬推「公共運輸月票補助方案」，北北基桃月票每月約1200元，基隆市府已向中央爭取5項運具由中央全額負擔，市長謝國樑今天在記者會說，希望中央好人做到底盡量補助，也盼政策有延續。

市府交通處長王圳宏上午在市務會議後記者會說，交通部長王國材先前表示，由中央管轄運具包含鐵路和國道客運，由中央補助90%，地方自籌10%，地方則有市區公車、捷運和公共自行車3種運具，直轄市補助50%，非直轄市的基隆市則補助75%。

不過，王圳宏表示，基北北桃4縣市已聯合向交通部爭取由中央全額負擔鐵路和國道客運，至於地方運具部分，基隆市府也已向中央爭取由交通部全額負擔，或回歸財政收支劃分法，由中央補助85%。

立法院會今天三讀通過攸關全民發現金的疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例，規範超徵稅收中的新台幣3800億元，用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等10類項目。

聯合報報導，其中包括交通部推出「公共運輸月票補助方案」，擬爭取3年200億元預算，鎖定北北基桃、中彰投、南高屏3個生活圈，推動交通月票。行政院會預計23日拍板，北北基桃月票每月約新台幣1200元。

交通部長 國道客運 基隆 謝國樑

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