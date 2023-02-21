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期望電動機車最快年底供應 謝國樑：拜託議會支持追加預算

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天表示，將辦理追加預算，購買至少1萬台電動機車，並「拜託」議員支持這項政策。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天表示，將辦理追加預算，購買至少1萬台電動機車，並「拜託」議員支持這項政策。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑今天表示，將辦理追加預算，採購至少1萬台電動機車。他會向議會說明政策，拜託議員支持。若預算能獲通過，採購案也順利完成，今年底就可以提供電動機車，給符合資格且願意參與公益方案的青年使用。

謝國樑競選階段提出Let’s go青年電動機車政策，主張市府補助每台3萬元，加上中央能源局、環保署補助款約1萬元，讓配合參與公益回饋方案的青年，「免費」持有電動機車，既能幫助在地青年，也能運用志工時數回饋有需要的人。

基隆市議會23日召開臨時會，審查電動機車追加預算案。謝國樑說，會在市議會臨時會中，跟大會所有議員報告政策目標，並接受議員質詢。這項政策是對青年朋友有利的方案，也可以開啟他們做公益的時段，「拜託、拜託議會」，希望能過關。

謝國樑表示，不管是採購1萬台、1萬2000台或者更多台的電動機車，經過主計跟財政單位核算，市府今年還是能夠還債超過1億元，這項採購策，還算是符合財政原則。

謝國樑指出，已有廠商表達承做約4萬元電動機車的意願，這件勞務評選可望成為透過基隆市廉政平台機制評選的採購案，市府採購中心和政風處已同步展開相關作業。

至於取得電動機車的時機，謝國樑說有人誤以為要每年做滿公益時數，得等好幾年後才能夠拿到電動機車。其實只要預算通過，符合資格的青年就可以申購電動機車，拿到後開始做公益。假如有人不做公益，也應會有很多方法提醒他們，享受權益也要完成被賦予的義務，執行細節還在討論中。

基隆市Let’s go青年電動機車申購資格，包括民國78年到92年次出生，入籍基隆市滿3年，擁有駕照滿1年的青年，並以汰舊換新者優先。

基隆市長謝國樑今天表示，將辦理追加預算，購買至少1萬台電動機車，並「拜託」議員支持這項政策。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天表示，將辦理追加預算，購買至少1萬台電動機車，並「拜託」議員支持這項政策。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天表示，將辦理追加預算，購買至少1萬台電動機車，尋求議會支持。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天表示，將辦理追加預算，購買至少1萬台電動機車，尋求議會支持。記者邱瑞杰／攝影

電動機車 青年 謝國樑

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