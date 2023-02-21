花蓮議會登廣告找縣長 縣府：依法可不出席臨時會

花蓮縣議會臨時會審理縣府追加預算案，因縣府首長未出席，議長13日裁定「延審」，議會今天刊登「尋人啟事」，籲首長盡快與議會聯繫；縣府重申，依法縣長及副縣長不需列席臨時會。

花蓮縣議會9日召開臨時大會一讀會時，多名議員質疑縣府去年執行建議補助款分先後順序，會中決議要求副縣長顏新章在二、三讀會時須列席說明相關事宜；13日進行二、三讀會議程，顏新章並未出席，議長張峻認為不尊重議會，裁定「延審」，待顏新章出席報告再審。

府會戰火延續至今，花蓮縣議會今天在地方報頭版、議會前電子看板刊登「尋找縣長徐榛蔚、副縣長顏新章啟事」，希望縣民協尋，讓縣長盡快與縣府聯繫，出席臨時會。

花蓮議會透過新聞稿指出，徐榛蔚勤跑婚喪喜慶、各項活動，對於攸關各項預算的重大議案卻不願意到議會說明，讓府會溝通協調機制當機。

張峻透過新聞稿指出，918台東震災、尼莎颱風災後復建、中低收入戶加發補助、交通建設等急迫性經費，都等著縣長、副縣長到議會說明，議會隨時可召開臨時大會，讓民生議案盡快通過審議。

花蓮縣府發布訊息回應，依地方制度法第48條及內政部（88）台內民字第8803107號函釋已明確說明，縣長、副縣長皆非屬應列席人員。

花蓮縣府指出，花蓮縣議會議事規則並無明訂「延審」處理提案，且議會是合議制機關，邀副縣長到議會列席應為會中提出臨時動議，卻未經議長徵求4名以上的議員附議，逕自於會議結束前敲下議事槌。

花蓮縣府呼籲，議會應按議事規則重啟審議，縣府各局處也將就業務報告配合審查列席。