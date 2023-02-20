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新山水庫見底奇觀快看不到了 15日起進水至今蓄水量3.2%
基隆新山水庫原水管線滲漏，台灣自來水公司洩降水位搶修，15日啟動蓄升作業。經濟部水利署「台灣水庫即時水情」顯示，翡翠、石門水庫今天的蓄水量都超過80%，反觀新山水庫僅3.2％。水公司表示，6月枯旱期來臨前，新山水庫蓄水可達高水位，足以供應大基隆地區民生用水。
台水公司表示，新山水庫因原水管線滲漏，洩降水位後，工程人員2月6日進入隧道段檢視，發現3處漏水點，14日完成搶修工程，15日啟動水庫蓄升作業。
台灣水庫即時水情今天的資訊顯示，翡翠水庫蓄水量85.5%，石門水庫81.8%，新山水庫只有3.2％。但與昨天的水量相比，新山水庫增加1.27%，翡翠水庫減少0.36%，石門水庫減少0.92%。
自來水公司第1區管理處副處長陳素卿今天說，新山水庫雖然近乎見底，但因為取自基隆河的原水充沛，新山洩降水位後，可以直接取用基隆河水供應用水，民眾不用擔心水庫蓄水量低的問題。
陳素卿表示，基隆市自來水來源，除了新山水庫，還有西勢水庫、瑪陵坑溪、瑪鋉溪、雙溪溪等水源。基隆市枯旱期是在6月至9月，新山水庫2月15日開始蓄水，預計5月底前可達高水位。
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