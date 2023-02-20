快訊

2024總統大選民調曝光 賴侯對決、三腳督情況「大不同」

不怕遇險？拜登密訪烏「已計畫數月」 原來早和俄國打過招呼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新山水庫見底奇觀快看不到了 15日起進水至今蓄水量3.2%

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆新山水庫原水管線滲漏，洩降水位完成搶修後，15日重新蓄水，今天的蓄量僅3.2%。圖／讀者提供
基隆新山水庫原水管線滲漏，洩降水位完成搶修後，15日重新蓄水，今天的蓄量僅3.2%。圖／讀者提供

基隆新山水庫原水管線滲漏，台灣自來水公司洩降水位搶修，15日啟動蓄升作業。經濟部水利署「台灣水庫即時水情」顯示，翡翠、石門水庫今天的蓄水量都超過80%，反觀新山水庫僅3.2％。水公司表示，6月枯旱期來臨前，新山水庫蓄水可達高水位，足以供應大基隆地區民生用水。

台水公司表示，新山水庫因原水管線滲漏，洩降水位後，工程人員2月6日進入隧道段檢視，發現3處漏水點，14日完成搶修工程，15日啟動水庫蓄升作業。

台灣水庫即時水情今天的資訊顯示，翡翠水庫蓄水量85.5%，石門水庫81.8%，新山水庫只有3.2％。但與昨天的水量相比，新山水庫增加1.27%，翡翠水庫減少0.36%，石門水庫減少0.92%。

自來水公司第1區管理處副處長陳素卿今天說，新山水庫雖然近乎見底，但因為取自基隆河的原水充沛，新山洩降水位後，可以直接取用基隆河水供應用水，民眾不用擔心水庫蓄水量低的問題。

陳素卿表示，基隆市自來水來源，除了新山水庫，還有西勢水庫、瑪陵坑溪、瑪鋉溪、雙溪溪等水源。基隆市枯旱期是在6月至9月，新山水庫2月15日開始蓄水，預計5月底前可達高水位。

基隆新山水庫原水管線滲漏，自來水公司洩降水位後，進入隧道段檢視及搶修。圖／水公司第1區管理處提供
基隆新山水庫原水管線滲漏，自來水公司洩降水位後，進入隧道段檢視及搶修。圖／水公司第1區管理處提供
基隆新山水庫原水管線滲漏，自來水公司洩降水位後，進入隧道段檢視及搶修。圖／水公司第1區管理處提供
基隆新山水庫原水管線滲漏，自來水公司洩降水位後，進入隧道段檢視及搶修。圖／水公司第1區管理處提供
基隆新山水庫原水管線滲漏，洩降水位完成搶修後，15日重新蓄水，今天的蓄量僅3.2%。圖／讀者提供
基隆新山水庫原水管線滲漏，洩降水位完成搶修後，15日重新蓄水，今天的蓄量僅3.2%。圖／讀者提供
經濟部水利署「台灣水庫即時水情」顯示，翡翠、石門水庫今天的蓄水量都超過80%，反觀新山水庫僅3.2％。圖／取自水利署網站
經濟部水利署「台灣水庫即時水情」顯示，翡翠、石門水庫今天的蓄水量都超過80%，反觀新山水庫僅3.2％。圖／取自水利署網站

新山水庫 基隆 石門水庫

延伸閱讀

新山水庫修漏首度見底 台水：已啟動蓄升6月蓄滿

雨精靈創作大賽彩繪徵件起跑 基隆童話藝術節開始暖身

兩樣情！南部缺水、北部穩定 石門水庫高水位供灌無虞

石門水庫竟出現雲海飄渺如仙境！ 北資區：罕見景象

相關新聞

新山水庫見底奇觀快看不到了 15日起進水至今蓄水量3.2%

基隆新山水庫原水管線滲漏，台灣自來水公司洩降水位搶修，15日啟動蓄升作業。經濟部水利署「台灣水庫即時水情」顯示，翡翠、石...

抹香鯨π計畫啟航 探尋太平洋鯨豚生活航跡

習於沉潛於海的抹香鯨，近年在東部太平洋海域現蹤機率增加，令人好奇原因。長期推廣海洋教育的花蓮多羅滿賞鯨公司決定蒐集影像、...

花東天然環境優種植咖啡占全台2成 縣府力促黑金產業

隨著飲品習慣西化，國內咖啡相關產業的產值逐年提升，花蓮縣政府積極輔導農友發展咖啡產業，舉辦相關講習助農有精進管理，盼地方...

學校路口畫設顯眼綠色斑馬線 謝國樑：提醒車要讓人

基隆市長謝國樑今天宣布「行人友善」二部曲政策，將擴大畫設綠色行人穿越道標線。目前僅火車站南站和海洋廣場間路口畫設，3月底...

基隆中正路勝利巷口車禍多 改全天紅綠燈

基隆市中正路勝利巷路口也是市場及正濱漁港後門出入口，是一處大彎道，有視線死角，上月有一起死亡車禍，原本觸控式的交通號誌改...

羅東土地公春遊遶境 逾千人隨行

明天是土地公誕辰，羅東鎮公所昨天與中山公園福德廟舉辦春遊遶境，提早為土地公暖壽，土地婆也隨行，也有信徒背著自家神尊跟著遊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦