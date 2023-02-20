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新山水庫修漏首度見底 台水：已啟動蓄升6月蓄滿

中央社／ 基隆20日電

基隆市民近日發現新山水庫蓄水量僅3.2%，40多年來首見水庫幾乎見底。台水公司今天表示，因原水管線滲漏執行洩降，經搶修後15日啟動蓄升，會在6月枯旱期來臨前將水庫蓄滿。

附近居民接受媒體訪問時指出，新山水庫自民國69年啟用後，他就從未見過水庫見底，看見水庫見底時心中總有疑惑，經社區發展協會詢問後，得知是原水管線滲漏，須執行洩降作業修復，這才解除心中疑惑。

台灣自來水公司第一區管理處副處長陳素卿接受媒體訪問表示，目前因還是東北季風盛行時期，基隆河原水非常充沛，這段期間都是直接取用基隆河川流水供應用水，市民不用擔心水庫蓄水量較低問題。

陳素卿指出，基隆市用水來源除新山水庫外，還有西勢水庫及瑪陵坑溪、瑪鋉溪、雙溪溪等水源，目前因雨量充沛，新山水庫預計5月底前可蓄至高水位，由於基隆市枯旱期是在6月至9月，台水公司會在6月枯旱期來臨前將新山水庫蓄滿水位。

台水公司日前發布新聞稿表示，新山水庫因原水管線滲漏影響，在水利署及專家學者評估建議下執行洩降作業，完成洩降後由人員進入隧道段檢視，發現3處漏水點，現已填補及加裝環型鋼襯鈑保護，同步補強16處伸縮縫及11處繫桿孔洞，經趕工後，提前於14日完成，15日啟動水庫蓄升作業。

新山水庫 基隆 東北季風

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