宜蘭首座公設機車考照練習場位於國5高架橋下 免費使用

青少年無照騎車的肇事率高，有鑑於宜蘭缺少機車考照練習場，縣政府協調高公局無償提供國5高架橋下空間，闢建全縣首座免費機車考照練習場，縣長林姿妙今天與縣議員前往視察場地後宣布啟用。

縣政府交通處表示，宜蘭溪南地區有兩間汽車駕訓班附設機車考照練習場，提供付費練習；溪北地區的汽車駕訓班沒有附設機車考照練習場，想要報考機車駕照者自行找空地練習，造成初學騎乘機車的安全觀念比較薄弱，容易無照上路。

統計去年宜蘭縣的機車占所有車種的肇事率為43.2%，其中青少年肇事率佔26.6%。多位縣議員除了在議會質詢時向縣府提議蓋練習場，縣府下鄉舉辦座談時也有民代反映，要求縣府想辦法找場地。

縣政府去年協調交通部高速公路局，利用國5高架橋下宜蘭段的900平方公尺遮陰空間，把監理站的考照場地複製過來，闢建一座公設練習場，最近完工，今天縣議員前往會勘場地設施。

林姿妙表示，為了大家行車安全，縣府交通處很用心向高公局借用土地，這裡不會日曬雨淋，大家都在這裡練習之後再去考駕照，平安騎上路，交通更順暢。

議員莊淑如表示，路面與白色標示線的色澤比較雷同，練習過程中可能不好辨別，希望能有顏色區分，並加強周圍綠美化，提供給附近居民做為遊憩空間。

議員黃定和說，練習通過平交道時要有警示聲響，不然真正考照時，恐怕誤以為可直接穿越平交道；林麗議員建議增加流動廁所，方便民眾急需使用。