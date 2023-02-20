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雨精靈創作大賽彩繪徵件起跑 基隆童話藝術節開始暖身

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天主持雨精靈創作大賽徵件起跑活動，與仙洞國小附設幼兒園小朋友彩繪雨精靈。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天主持雨精靈創作大賽徵件起跑活動，與仙洞國小附設幼兒園小朋友彩繪雨精靈。記者邱瑞杰／攝影

基隆童話藝術節4月登場，今年主題是「登入雨星（基隆），尋找雨精靈」，教育處舉辦「雨精靈創作大賽」，即日起採線上及實體收件，邀請全國國小和幼托園所小朋友參加，以「雨」做為發想起點，一起畫出心中雨精靈的模樣。

基隆市長謝國樑今天主持雨精靈創作大賽徵件起跑活動，和教育處長劉美蘭、文化局長江亭玫，一起陪著仙洞國小附設幼兒園小朋友彩繪雨精靈，為今年4月1日到4日在國門廣場、海洋廣場登場的童話藝術節拉開序幕。

謝國樑表示，基隆和雨水是分不開的，童話藝術節除了找出在地生活特色，今年內容也較以往豐富，並融入聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）。

謝國樑說，希望參加童話藝術節的大小朋友，藉由教育與遊戲體驗的結合，接觸到環境保育議題，將教育扎根深化於生活，啟發大家的永續意識，致力將基隆打造成永續韌性的有愛城市。

教育處表示，雨精靈創作大賽今天起徵件，持續到3月10日截止。前3名分別可獲得3000元、2000元、1000元獎金、獎狀，作品還會製作成連假限定的「尋找雨精靈」集章圖案，為活動增添更多童趣想像的精神。

教育處說，雨精靈創作大賽詳細資訊可上活動官網（https://www.2023klcaf.com/）查詢，童話藝術節活動資訊可上基隆市政府教育處（https://www.facebook.com/klcg.gov.tw）臉書粉絲專頁查詢。

基隆市長謝國樑今天主持雨精靈創作大賽徵件起跑活動，並為童話藝術節拉開序幕。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天主持雨精靈創作大賽徵件起跑活動，並為童話藝術節拉開序幕。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天主持雨精靈創作大賽徵件起跑活動，與仙洞國小附設幼兒園小朋友彩繪雨精靈。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天主持雨精靈創作大賽徵件起跑活動，與仙洞國小附設幼兒園小朋友彩繪雨精靈。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天主持雨精靈創作大賽徵件起跑活動，為童話藝術節拉開序幕。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天主持雨精靈創作大賽徵件起跑活動，為童話藝術節拉開序幕。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天主持雨精靈創作大賽徵件起跑活動，為童話藝術節拉開序幕。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天主持雨精靈創作大賽徵件起跑活動，為童話藝術節拉開序幕。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天主持雨精靈創作大賽徵件起跑活動，與仙洞國小附設幼兒園小朋友彩繪雨精靈。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天主持雨精靈創作大賽徵件起跑活動，與仙洞國小附設幼兒園小朋友彩繪雨精靈。圖／基市府提供

藝術節 謝國樑

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