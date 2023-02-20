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抹香鯨π計畫啟航 探尋太平洋鯨豚生活航跡

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
多羅滿賞鯨公司推動「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」，盼紀錄生活航跡，首航遇上大群偽虎鯨躍出海面。圖／多羅滿賞鯨公司提供
多羅滿賞鯨公司推動「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」，盼紀錄生活航跡，首航遇上大群偽虎鯨躍出海面。圖／多羅滿賞鯨公司提供

習於沉潛於海的抹香鯨，近年在東部太平洋海域現蹤機率增加，令人好奇原因。長期推廣海洋教育的花蓮多羅滿賞鯨公司決定蒐集影像、聲音、航跡等資料，今年起執行為期3年的「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」，供研究使用，盼能喚起大眾對海洋的重視。

多羅滿賞鯨業者呂世明指出，每年4月至10月為賞鯨季，過去發現抹香鯨的機率低於1％，但去年目擊機率提升至6％，且在去年出航目擊鯨豚統計資料上，抹香鯨從榜單外擠到第5名，非常好奇經常出現的原因，也想知道賞鯨季以外能否發現其身影。

多羅滿賞鯨公司在許多贊助者支持下，與花蓮福爾摩沙協會、第一哩路基金會、湧源基金會等單位合作，推動「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」，計畫範圍為太平洋黑潮流域，期程從今年至2025年，每季安排60小時調查航班，搜尋、記錄抹香鯨影像、聲音、航跡等，資料未來將提供研究或延伸活動使用。

呂世明表示，計畫名稱的「π」有3種意涵，分別為海洋無窮盡的循環、抹香鯨露出海面的鯨尾圖案，及計畫航班的規畫航線；計畫不只記錄抹香鯨，而是航行到更遠的海域，探尋是否還有其他罕見的大型鯨種，透過數據分析牠們生活的空間等。

呂世明說，「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」經籌備1年、試航及培訓，希望透過計畫，建立台灣太平洋抹香鯨群的資料，擴充台灣海洋教育及文化資源。

昨天計劃團隊搭配「世界鯨魚日」首航，雖然抹香鯨未現身，不過有60至70隻不等的偽虎鯨，包圍船隻悠游，工作人員們更目擊到剛出生，身體布滿皺摺的偽虎鯨寶寶跟著母親學習換氣，感受大自然的魅力。

多羅滿賞鯨公司今年起執行為期3年的「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」，供研究使用，首航雖未見抹香鯨，卻發現偽虎鯨現蹤。圖／多羅滿賞鯨公司提供
多羅滿賞鯨公司今年起執行為期3年的「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」，供研究使用，首航雖未見抹香鯨，卻發現偽虎鯨現蹤。圖／多羅滿賞鯨公司提供

抹香鯨 賞鯨 花蓮

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