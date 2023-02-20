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學校路口畫設顯眼綠色斑馬線 謝國樑：提醒車要讓人

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（中）今天宣布「行人友善」二部曲政策，將在七區挑選學校試辦畫設綠色斑馬線，提醒駕駛人禮讓行人。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（中）今天宣布「行人友善」二部曲政策，將在七區挑選學校試辦畫設綠色斑馬線，提醒駕駛人禮讓行人。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑今天宣布「行人友善」二部曲政策，將擴大畫設綠色行人穿越道標線。目前僅火車站南站和海洋廣場間路口畫設，3月底前會在7個行政區各選擇1到2所學校，在校園附近路口畫設更醒目的「綠斑馬」，提醒車輛駕駛人禮讓行人。

謝國樑1月17日拋出行人友善政策，要求交通處和市警局落實道路交通管理處罰條例，明定汽機車應禮讓行人規定。市警局派員在特定路口執勤，目前勸導和取締並行，3月起全面執法。

全國教育產業總工會半年前建議行政院、教育部，優先在學校外圍道路畫設綠色斑馬線。謝國樑今天公布的行人友善政策二部曲，就是由交通處、教育處等單位會商優先畫設綠色斑馬線的學校。

謝國樑說，綠色斑馬線就是要讓用路人，包括包括開車的駕駛人更清楚，在綠燈跟綠色斑馬線上，行人絕對有優先通行權。交通處會先挑選示範點畫設，如果順利，再擴大到主要學校和路口，畫設綠色斑馬線凸顯行人優先權。

基隆市行人友善政策推行1個多月後，謝國樑觀察情況已有改善。他說，慢慢看到越來越多車輛駕駛人會禮讓行人，但偶爾仍會看到搶快的駕駛人，市府會持續宣導和執法。

交通處長王圳宏說，除了國外畫設綠色斑馬線行之有年，國內也有其他縣市跟進，台北市跟新北市去年起就大力推動。基隆市會選擇有附設幼兒園的國小試辦，近日就會邀教育處等單位會勘，完成行政程序後施工，3月底前會完成。市中心商業區行人較多的路口，今年也會畫設綠色斑馬線。

全市7個行政區畫設綠色斑馬線的的學校已經敲定，分別是中正區正濱國小、信義區深美國小、仁愛區信義國小、中山區中和國小、安樂區建德國小、暖暖區碇內國小、七堵區七堵國小。

基隆市長謝國樑（中）今天宣布「行人友善」二部曲政策，將在七區挑選學校試辦畫設綠色斑馬線，提醒駕駛人禮讓行人。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（中）今天宣布「行人友善」二部曲政策，將在七區挑選學校試辦畫設綠色斑馬線，提醒駕駛人禮讓行人。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑

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