宜蘭家扶中心今辦交接！扶幼主委林慶田卸任 胡飛虎接棒

宜蘭家扶中心扶幼委員會主委今天進行交接，原任主委林慶田完成階段性的任務，交棒給下任主委胡飛虎；交接典禮中，多位扶幼委員也都出席，愛的接力，繼續關照縣內要照顧的孩子及其家庭。

交接典禮由家扶基金會周大堯執行長監交，感謝兩位新卸任主委長達來不間斷對弱勢兒少家庭付出關懷。家扶中心表示，卸任主委林慶田從事營造業，民國93年加入委員會，曾對於遭逢祝融弱勢家庭，運用其建設公司資源幫他們蓋新屋，讓原本四處借住的父子有個遮風避雨的家；民國100年他也大力協助建造兒童館，讓工作人員在友善的環境提供專業服務。

4年前接任主委後協助推動中心各項扶幼工作，疫情嚴峻時期，每月親自關心被服務的家庭生活是否受到影響？停課期間在家三餐與線上學習的資源是否足夠？用自己的人脈和實際行動捐款及提供物資。

「好的事情，大家一起來參與」，新任主委胡飛虎於89年因事業上好朋友、扶幼榮譽主委陳正德而與家扶結緣，他經營機電消防事業有成，跨足飯店業與營造；民國105年起的歲末時節，招待寄養家庭與孩子們到大飯店圍爐用餐，給予紅包禮物，不但感謝寄養家庭，也讓寄養兒少感受到社會溫暖。

胡飛虎也運用自己的事業及社團理事長角色，持續協助宜蘭家扶各項扶幼工作、寒冬送暖、獎助學金等，疫情期間揪團一起出錢出力，捐贈物資和急難金，讓弱勢家庭挺過疫情難關。