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基隆這處路口改全天紅綠燈 議員揭背後心酸受害多長者

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市中正路勝利巷路口近日原本觸控式的交通號誌改為全天的紅綠燈管控。記者游明煌／攝影
基隆市中正路勝利巷路口近日原本觸控式的交通號誌改為全天的紅綠燈管控。記者游明煌／攝影

基隆市中正路勝利巷路口是一處大彎道，且位市場及正濱漁港後門出入口，車子常開很快屬危險路口，上月一名路人被撞死，近日原本觸控式的交通號誌改為全天紅綠燈管控。議員張顥瀚說，調整過程背後是無數的辛酸，近年發生多起死傷車禍，受害多長者。市府說，以「行人優先」為考量調整。

上月12日一名保全公司的主管出門，在中正路656巷口（勝利巷）準備搭公車上班時，遭高速行駛的休旅車高速撞擊死亡，肇事車輛逃逸，警方循線逮捕酒駕男子法辦。

陳姓居民說，因為是彎道有視線死角，行人容易被撞上，有紅燈，駕駛人比較不敢亂闖，行人過馬路比較安全，「不尊重錢，也要尊重一下紅燈」。

在路口擺攤的阿嬤說，此路口以前只有閃燈，雙向車輛都開很快，因有市場和漁港出入民眾很多。

「不要等到事故發生才來檢討」，市議員張顥瀚說，勝利巷口農曆年前發生死亡車禍，該路口近幾年已發生多起車禍，而受害的幾乎都是行動較為緩慢的長者。

張顥瀚說，過去居民數次反映將觸控式號誌改成有時間性的管控，尤其從安瀾橋金蓬萊社區到正濱路口，整條都沒有號誌管制，導致車速容易過快，巷口前又是大彎，行車一不注意就容易發生碰撞。

張顥瀚指出，過去向相關單位建議時，收到的回覆大致都是「因為中正路車流量大，考慮到整體的交通順暢，不建議進行時相管控」，但交通的思考除了順暢，更重要的就是要保護「人」的安全。

「塞車是一時，但人命是一輩子」張韻瀚呼籲交通單位應正視行人正義，從「以人為本」的交通規畫方式，才能減少憾事發生。下周議會臨時會，他會提案要求市府報告未來友善行人精進作為，希望藉由近期全台發生的交通問題，共同思考如何改善基隆的交通現況。

市府交通處長王圳宏表示，新上任後對路口改善都務實面對，以「行人優先」考量。僅閃黃燈可能駕駛當「參考用」，車子經路口時仍很快，因此改調整為全天紅綠燈管控，增加行人安全性，也減少車禍的發生。評估尖峰時段只要秒數控制好，車流影響並不大，其他類似路口也會陸續調整。

基隆市中正路勝利巷路口近日原本觸控式的交通號誌改為全天的紅綠燈管控。記者游明煌／攝影
基隆市中正路勝利巷路口近日原本觸控式的交通號誌改為全天的紅綠燈管控。記者游明煌／攝影
議員張顥瀚（左一）說，勝利巷口近幾年發生多起死傷車禍，受害的多是行動緩慢的長者。圖／議員張顥瀚提供
議員張顥瀚（左一）說，勝利巷口近幾年發生多起死傷車禍，受害的多是行動緩慢的長者。圖／議員張顥瀚提供
基隆市中正路勝利巷路口近日原本觸控式的交通號誌改為全天的紅綠燈管控。記者游明煌／攝影
基隆市中正路勝利巷路口近日原本觸控式的交通號誌改為全天的紅綠燈管控。記者游明煌／攝影

車禍 紅綠燈 基隆

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