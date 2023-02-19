基隆這處路口改全天紅綠燈 議員揭背後心酸受害多長者

基隆市中正路勝利巷路口是一處大彎道，且位市場及正濱漁港後門出入口，車子常開很快屬危險路口，上月一名路人被撞死，近日原本觸控式的交通號誌改為全天紅綠燈管控。議員張顥瀚說，調整過程背後是無數的辛酸，近年發生多起死傷車禍，受害多長者。市府說，以「行人優先」為考量調整。

上月12日一名保全公司的主管出門，在中正路656巷口（勝利巷）準備搭公車上班時，遭高速行駛的休旅車高速撞擊死亡，肇事車輛逃逸，警方循線逮捕酒駕男子法辦。

陳姓居民說，因為是彎道有視線死角，行人容易被撞上，有紅燈，駕駛人比較不敢亂闖，行人過馬路比較安全，「不尊重錢，也要尊重一下紅燈」。

在路口擺攤的阿嬤說，此路口以前只有閃燈，雙向車輛都開很快，因有市場和漁港出入民眾很多。

「不要等到事故發生才來檢討」，市議員張顥瀚說，勝利巷口農曆年前發生死亡車禍，該路口近幾年已發生多起車禍，而受害的幾乎都是行動較為緩慢的長者。

張顥瀚說，過去居民數次反映將觸控式號誌改成有時間性的管控，尤其從安瀾橋金蓬萊社區到正濱路口，整條都沒有號誌管制，導致車速容易過快，巷口前又是大彎，行車一不注意就容易發生碰撞。

張顥瀚指出，過去向相關單位建議時，收到的回覆大致都是「因為中正路車流量大，考慮到整體的交通順暢，不建議進行時相管控」，但交通的思考除了順暢，更重要的就是要保護「人」的安全。

「塞車是一時，但人命是一輩子」張韻瀚呼籲交通單位應正視行人正義，從「以人為本」的交通規畫方式，才能減少憾事發生。下周議會臨時會，他會提案要求市府報告未來友善行人精進作為，希望藉由近期全台發生的交通問題，共同思考如何改善基隆的交通現況。