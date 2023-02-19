基隆國小新住民語開課倍增 輔導團助教師增能

基隆市政府教育處自民國108年起於國小開設新住民語文課程，從第1年19班至今已有116班開課，期間並成立新住民語文輔導團辦理教師增能，在老師帶領下，建德國小也獲得教案比賽入選。

市府教育處今天透過新聞稿表示，新住民語開班數大幅增加，可歸功於教學方法活潑，除語文教學外，老師常在課堂融入多元文化，配合例如教導學生製作特色斗笠等實作課程，增進學生對多元文化的認識與尊重，也有更好的學習效果。

教育處指出，市府並支持成立新住民語文輔導團，辦理教師增能，鼓勵學校開設夏令營、辦理國際日等活動，另每年辦理本土語暨新住民語口說藝術競賽提供孩子舞台，為基隆校園注入更豐富、多彩的樣貌。

此外，教育處表示，在老師指導下，正濱國中及建德國小參加111學年度全國多元文化教育優良教案比賽，分別榮獲多元文化教育教案設計類佳作及新住民語文學習教材教案設計類入選，其中，建德國小參賽作品以「榴槤，『泰』好吃了」為主題，將台灣臭豆腐和榴槤對比，引起學生認識異文化的動機。

基隆市長謝國樑表示，市府持續辦理各項增能活動，深化基隆市新住民語文教學品質，也透過實地考察各縣市值得參考的推動方式，作為基隆市課程設計的參考，期待能造福更多新住民子女。