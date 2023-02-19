快訊

疫情持續下降！本土+1萬5747例 較上周日下降6.8%

旱象嚴重 南科蓮潭滯洪「湖畔第一排」又變草原了

小三通再一航線復航！連江縣長盼未來不限戶籍全面開放

基隆國小新住民語開課倍增 輔導團助教師增能

中央社／ 基隆19日電

基隆市政府教育處自民國108年起於國小開設新住民語文課程，從第1年19班至今已有116班開課，期間並成立新住民語文輔導團辦理教師增能，在老師帶領下，建德國小也獲得教案比賽入選。

市府教育處今天透過新聞稿表示，新住民語開班數大幅增加，可歸功於教學方法活潑，除語文教學外，老師常在課堂融入多元文化，配合例如教導學生製作特色斗笠等實作課程，增進學生對多元文化的認識與尊重，也有更好的學習效果。

教育處指出，市府並支持成立新住民語文輔導團，辦理教師增能，鼓勵學校開設夏令營、辦理國際日等活動，另每年辦理本土語暨新住民語口說藝術競賽提供孩子舞台，為基隆校園注入更豐富、多彩的樣貌。

此外，教育處表示，在老師指導下，正濱國中及建德國小參加111學年度全國多元文化教育優良教案比賽，分別榮獲多元文化教育教案設計類佳作及新住民語文學習教材教案設計類入選，其中，建德國小參賽作品以「榴槤，『泰』好吃了」為主題，將台灣臭豆腐和榴槤對比，引起學生認識異文化的動機。

基隆市長謝國樑表示，市府持續辦理各項增能活動，深化基隆市新住民語文教學品質，也透過實地考察各縣市值得參考的推動方式，作為基隆市課程設計的參考，期待能造福更多新住民子女。

延伸閱讀

基隆路口開車不禮讓行人被警攔… 查出酒駕

新竹縣辦新住民Podcast培力課程 要讓新住民圓主持夢

基隆各國小新住民語文課程增5倍 新住民語文輔導團有成

「給我親一下」基隆惡狼撲倒女學生猥褻 社區警衛立馬衝出壓制

相關新聞

雙濱慢食光 品嚐阿美族大山大海的餐桌

鯨豚色的大海拍岸，依山而建、色彩明豔的原鄉部落，一處處面向大海的小教堂。比國外還要遙遠的雙濱，沒有什麼眾所皆知的熱門景點，卻有著難得的安靜、閑逸，吸引著旅人一次又一次地回來。

品味．宜蘭特調 與時光共舞的釀造滋味

起司、味噌、葡萄酒，這些經過時間醱酵蘊釀的美食，皆是餐桌上的日常料理，有「東方起司」之稱的豆腐乳、釀造醬油，則是東亞飲食脈絡中普遍的醱酵佐料。

青年台東租屋補助3000元 每月排12小時陪長輩聊天玩3C

台東縣府3年前與馬蘭榮家合作，推「機構型青銀共居」，住宿青年每周陪長者散步、聊天、購物、生活關懷即可免費住宿；縣府近期再...

影／羅東「土地公春遊」遶境 逾千人隨行虔誠膜拜

後天農曆2月初二是土地公誕辰，宜蘭縣羅東鎮公所今天提早為土地公暖壽，與中山公園福德廟舉辦土地公春遊遶境，土地婆也陪同隨行...

花蓮警方監控蘇花改車流 紓解228連假交通

下個周末就是228連假，蘇花路廊可能湧入上萬輛次車潮，花蓮縣警局依照蘇花改中仁、仁水隧道智慧型科技監控車流設備及監視器系...

森林公園邂逅幾米彩色兔兔 綠色散步泡暖暖足湯

兔年來到宜蘭礁溪、頭城的小旅行，就該以「遇見超可愛兔子」為起點。2021年正式對外開放，從礁溪轉運站一直延伸到遊客服務中心、溫泉公園等地，29隻幾米畫中的兔子就這樣活潑可愛的出現在公園、森林之間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦