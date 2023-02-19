青年台東租屋補助3000元 每月排12小時陪長輩聊天玩3C

鯨豚色的大海拍岸，依山而建、色彩明豔的原鄉部落，一處處面向大海的小教堂。比國外還要遙遠的雙濱，沒有什麼眾所皆知的熱門景點，卻有著難得的安靜、閑逸，吸引著旅人一次又一次地回來。

2023-02-19 14:27