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青年台東租屋補助3000元 每月排12小時陪長輩聊天玩3C

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
參加青銀共居計畫青年，只要每月排一定時數陪長輩聊天、互動，即可獲得租金補貼。記者卜敏正／攝影
參加青銀共居計畫青年，只要每月排一定時數陪長輩聊天、互動，即可獲得租金補貼。記者卜敏正／攝影

台東縣府3年前與馬蘭榮家合作，推「機構型青銀共居」，住宿青年每周陪長者散步、聊天、購物、生活關懷即可免費住宿；縣府近期再推「社區型青銀共居」，租屋青年只要每周陪社區長者聊天、玩3C，即可獲3000元租金補助，歡迎40歲以下租屋青年報名。

台東縣社會處長陳淑蘭表示，台東縣青銀共居計畫分為「機構型」和「社區型」，受限疫情、近3年只和馬蘭榮家合作機構型青年共居，今年疫情解封後，積極推動社區型青銀共居。

陳淑蘭說，40歲以下租屋青年經社會處審核通過後，將媒合所居住社區周邊獨居長輩，參與青年每月陪長輩聊天、購物、學習3C共12小時，即可每月補助3000元租金，若是青年小家庭參與，每月可補助6000元租金，目前有40個名額。

陳淑蘭說，期許透過青銀共居計畫，讓更多年輕人參與、關懷社區長輩，除歡迎大專青年、東漂青年參與，也歡迎房仲租屋業者，共同向租屋青年宣導這訊息，鼓勵青年共同關懷台東社區長輩、增加青銀互動。

馬蘭榮家表示，3年前和縣府合推「青銀共居-機構型」方案後，榮家提供每人1間6000元住房，縣府、榮家各補助3000元，3年來成效佳，年輕人與長輩互動像家人般，高達9成5住民都滿意，今年也持續辦理，目前仍有空房。有意入住青年可洽台東縣政府社會處或馬蘭榮家。

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