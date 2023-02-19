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影／羅東「土地公春遊」遶境 逾千人隨行虔誠膜拜

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
陽光露臉，羅東鎮公所與中山公園福德廟舉辦土地公春遊活動，全長步行3.7公里，吸引上千位民眾參與隨行，炒熱街頭氣氛。記者戴永華／攝影
陽光露臉，羅東鎮公所與中山公園福德廟舉辦土地公春遊活動，全長步行3.7公里，吸引上千位民眾參與隨行，炒熱街頭氣氛。記者戴永華／攝影

後天農曆2月初二是土地公誕辰，宜蘭縣羅東鎮公所今天提早為土地公暖壽，與中山公園福德廟舉辦土地公春遊遶境，土地婆也陪同隨行，更有信徒背著自家神尊跟著遊街，沿路敲鑼打鼓，吸引民眾圍觀，雙手合十祈求平安，炒熱氣氛。

中山公園福德廟香火鼎盛，這次由鎮公所與福德廟合辦春遊，吸引約1200名民眾加入遶境行列，除了主辦單位的羅東鎮長吳秋齡、縣長林姿妙也受邀參與，縣議員黃琤婷、呂惠卿等人及各里長幾乎都到場，在上香祈福祝壽後，6尊神轎各由地方人士扶轎開始春遊遶境，全長3.7公里。

天氣暖和適合出遊，遶境隊伍由羅東義消勤務車擔任前導，羅東勉民堂主委葉保添帶領陣頭，護駕福德正神神轎從中山公園福德廟出發。主辦單位表示，6座神轎裡各坐著4尊土地公及2尊土地婆，另有2名信眾背著自家的土地公加入春遊，沿路吸引商家及住家出門看熱鬧，也有人在神尊經過時下跪、雙手合十膜拜祈安。

遶境沿途設中途點，由鎮公所人員發放礦泉水，民眾在中途站集3個戳章換取平安米，走完全程者回到福德廟廣埕，鎮長吳秋齡發放平安紅龜給大家呷平安。

縣長林姿妙表示，這3年來受到疫情衝擊，大家都很辛苦，所幸在縣府嚴加把關，宜蘭疫情穩定，感謝土地公保佑風調雨順、國泰民安，士農工商順利發展。

鎮長吳秋齡說，福德正神是地方守護神，像一位慈悲長者時時刻刻守護大家，所謂「田頭田尾土地公」與是民眾最親近的神明；今天是24節氣中的雨水，希望新的一年，土地公保佑大家平安，百工百業順利。

宜蘭羅東鎮「土地公春遊遶境」氣氛熱鬧，吸引住家商家及遊客圍觀，加入遶境行列。記者戴永華／攝影
宜蘭羅東鎮「土地公春遊遶境」氣氛熱鬧，吸引住家商家及遊客圍觀，加入遶境行列。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙及羅東鎮長吳秋齡等人扶轎，陪同土地公及土地婆春遊遶境，沿路民眾熱情歡迎打招呼。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙及羅東鎮長吳秋齡等人扶轎，陪同土地公及土地婆春遊遶境，沿路民眾熱情歡迎打招呼。記者戴永華／攝影
民眾索取集章卡，並在中途站集滿3個戳章換取平安米。記者戴永華／攝影
民眾索取集章卡，並在中途站集滿3個戳章換取平安米。記者戴永華／攝影
信眾自動自發，背著家中的土地公參加春遊遶境。圖／鎮公所提供
信眾自動自發，背著家中的土地公參加春遊遶境。圖／鎮公所提供
羅東鎮長吳秋齡發送平安麵龜給參與春遊的民眾。圖／鎮公所提供
羅東鎮長吳秋齡發送平安麵龜給參與春遊的民眾。圖／鎮公所提供
「土地公春遊遶境」吸引大批民眾圍觀，開心與遶境隊伍打招呼。記者戴永華／攝影
「土地公春遊遶境」吸引大批民眾圍觀，開心與遶境隊伍打招呼。記者戴永華／攝影
陽光露臉，羅東鎮公所與中山公園福德廟舉辦土地公春遊活動，全長步行3.7公里，吸引上千位民眾參與隨行，炒熱街頭氣氛。記者戴永華／攝影
陽光露臉，羅東鎮公所與中山公園福德廟舉辦土地公春遊活動，全長步行3.7公里，吸引上千位民眾參與隨行，炒熱街頭氣氛。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙及羅東鎮長吳秋齡等人扶轎，陪同土地公及土地婆春遊遶境，沿路民眾熱情歡迎打招呼。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙及羅東鎮長吳秋齡等人扶轎，陪同土地公及土地婆春遊遶境，沿路民眾熱情歡迎打招呼。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙及羅東鎮長吳秋齡等人扶轎，陪同土地公及土地婆春遊遶境。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙及羅東鎮長吳秋齡等人扶轎，陪同土地公及土地婆春遊遶境。記者戴永華／攝影

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