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花蓮警方監控蘇花改車流 紓解228連假交通

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
228連假蘇花路廊可能湧入上萬輛次車潮，花蓮縣警局依照蘇花改中仁、仁水隧道智慧型科技監控車流設備及監視器系統，掌握進出縣境車潮及車速，即時加派警力紓解交通。圖／花蓮縣警局提供
228連假蘇花路廊可能湧入上萬輛次車潮，花蓮縣警局依照蘇花改中仁、仁水隧道智慧型科技監控車流設備及監視器系統，掌握進出縣境車潮及車速，即時加派警力紓解交通。圖／花蓮縣警局提供

下個周末就是228連假，蘇花路廊可能湧入上萬輛次車潮，花蓮縣警局依照蘇花改中仁、仁水隧道智慧型科技監控車流設備及監視器系統，掌握進出縣境車潮及車速，即時加派警力紓解交通。公路總局則啟動「號誌調控及截流（慢進快出）措施」，調整沿線號誌，避免塞車。

228連假自2月25日至28日，公路總局預估，蘇花路廊24日至26日南下車流最多，每天平均約1萬3533輛次，25日為高峰，全天車流有1萬7000輛次，車多壅塞時段為上午7時至下午1時；北上則是27日至28日最多，每天平均約1萬5300輛次，高峰落在28日，全天約1萬5800輛次，車多壅塞時段為下午1時至深夜11時。

警方依據蘇花改中仁（和中至和仁）及仁水（和仁至大清水）隧道內的智慧型科技監控車流設備（含區間測速功能），掌握進出車輛數及平均車速，同時利用監視器系統，觀測台8線、台9線、台11線及其支線，台14甲線、193縣道及市區新生橋北端、中央路、中山路、中華路等重要路段交通流量，隨時通知各分局機動部署警力因應。

由於台9線崇德段要進入蘇花公路時，車道由雙道縮減成單道容易塞車，造成沿線順安段、北三棧及北埔段交通大打結，因此公路總局在連假期間，將在3路線實施「號誌調控及截流（慢進快出）措施」。

公路總局表示，如仁水隧道15分鐘內北上車流達240輛次，順安—北三棧段紅綠燈周期將調整至90秒；車潮累積至崇德盈加油站，北三棧—北埔段將調整至90秒；累積至太魯閣大橋北端，順安—北三棧段將調整至70秒，若至大橋南端，北三棧—北埔段將調整至70秒。警方則會視車流狀況，調整順安—北三棧路段間次要路口為閃光號誌。

花蓮縣警局利用監視器系統，觀測重要路段交通流量，隨時通知各分局機動部署警力因應。圖／花蓮縣警局提供
花蓮縣警局利用監視器系統，觀測重要路段交通流量，隨時通知各分局機動部署警力因應。圖／花蓮縣警局提供

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