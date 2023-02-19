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爭取國際旅遊市場 花蓮踩線感受自然人文特色

中央社／ 花蓮縣19日電

疫情趨緩國境開放，國際旅遊市場漸回溫，花蓮縣政府爭取國外觀光客源，首波鎖定日、韓、星及馬來西亞旅遊市場，邀請業者來訪，是近年來最多國外旅行業者來花蓮踩線的一次。

花蓮縣政府觀光處發布訊息表示，此次來自新加坡、馬來西亞的20家旅行社業者，有多家因積極推廣台灣觀光而獲交通部觀光局頒發「台灣觀光貢獻獎」；因希望發掘更多台灣景點提供星馬遊客安排行程，於是在花蓮縣政府邀請下分兩團於2月中旬到縣內進行參訪踩線。

參訪的星馬業者對於太魯閣、七星潭、瑞穗溫泉、大農大富等景點印象深刻，尤其東大門夜市小吃、原住民料理等美食更是讚不絕口，並表示未來將改變來台只停台北或西部的旅遊型態，考慮以包機直飛花蓮的方式多停留幾天，深刻感受花蓮永續旅遊及「慢、精品」的觀光特色。

一行人對於花蓮的自然與人文特色景觀感到驚豔外，並表示透過縣府安排與食、宿、行、伴手禮業者舉行的媒合推介會，看到花蓮深度旅遊商機，了解花蓮賞鯨、賞星及自行車慢遊等星馬較缺乏的休閒旅遊特色。

花蓮縣旅館公會理事長張琄菡表示，感謝縣府媒合與國外旅行社交流，讓國外旅行業者了解花蓮的多元住宿選擇，未來更可為星馬旅客到訪花蓮提供更好的產品與服務。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐說，本次踩線團開啟花蓮觀光業者與國外旅行業者交流，相信隨著國門開放及國外旅行業者到訪，不論是旅館民宿業者、休閒產業、伴手禮等觀光業者均可受惠。

縣長徐榛蔚表示，花蓮奪得旅遊平台Booking.com「全球最好客城市」第2名，是前10名當中唯一的亞洲城市；而2023台灣「旅客評分卓越獎」，花蓮也排名第一，這是花蓮鄉親共同的榮耀，也希望吸引更多來自世界各地的遊客到訪。

觀光處長張志翔指出，今年將持續鎖定日、韓、星、馬等國際觀光客，積極邀請國外旅行業者來花蓮，並整合觀光相關業者參加國外旅展推廣花蓮優質旅遊環境及自然人文特色，為國境開放後的花蓮旅遊市場帶來更多產值與商機。

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