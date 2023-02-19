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體驗泥土芬芳 花蓮有機農場採收馬鈴薯

中央社／ 花蓮縣19日電

花蓮鯉魚山下的東華有機專區內，陳文富、陳柏叡父子經營的明淳農場馬鈴薯將收成，第5屆開放民眾採收馬鈴薯活動登場，今年將採報名收費制，盼踩入泥土中的體驗更有價值。

去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而停辦，明淳有機農場今年將第5度舉辦採收體驗活動，並配合農曆生肖年，取名為「薯錢薯到兔—採收馬鈴薯體驗」，將於2月26、27日展開。

陳柏叡接受中央社記者訪問表示，舉辦體驗採收馬鈴薯活動，以往每年報名都爆滿，顯示民眾對於孩子的食農教育有一定的認知基礎；但過去辦理免費的體驗活動，未申請任何計畫的支持，都是場主默默掏錢辦理，今年開始想把收支打平，希望大家支持。

為了提供更好的體驗環境，今年參加者每人新台幣200元，幼兒園（含）以下不收費，用來支付保險費用以及聘請專業的攝影師為大家拍出漂亮的照片留念。

陳柏叡說，農場今年大約種植2公頃馬鈴薯，採收馬鈴薯活動非常適合爸爸、媽媽帶著小朋友一起來體驗，寓教育於娛樂，活動結束後還可領取一袋馬鈴薯帶回家，也希望藉著體驗活動，推廣花蓮的馬鈴薯。

花蓮種植的馬鈴薯風味與西部的不太一樣，花蓮是黃肉的「台農一號」品種，聞起來有人參香氣，吃起來有奶油味道，不需要太多調味，簡單烹煮就能快速上桌。

明淳有機農場成立至今已有21年歷史，然而老農民陳文富從農已超過一甲子，從慣行農法施作轉為有機栽植，生產超過40種蔬果，不同季節有不同作物收成。陳柏叡大學畢業在北部闖蕩了2年半後，返鄉與父親一起走入田間，從有機育苗開始投入有機農業發展。

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